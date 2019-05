Melissa Pastrana a Diego Vázquez: "No voy a caer en dimes y diretes, soy una profesional"

Tegucigalpa, Honduras.

La árbitra hondureña Melissa Pastrana se marchó este martes rumbo a Francia en donde será parte del Mundial Femenino que se disputará en tierras franceses del 7 de junio al 7 de julio.

La chica Pastrana estará en la Copa del Mundo junto a la asistente hondureña Shirley Perelló y se mostró entusiasmada de poner en alto el nombre de Honduras en la Copa del Mundo.

Melissa fue consultada sobre la polémica en la que se vio involucrada con Diego Vázquez, entrenador del Motagua, luego de que el estratega de los azules la cuestionó el pasado domingo tras su trabajo en la final de entre Motagua y Olimpia que finalizó empatado 1-1.

"Yo no voy a caer en dimes y diretes, soy una profesional y como profesional yo me llamo al silencio, él dará cuentas o algunas otras personas exigirán cuentas, pero yo no voy a caer en ese tipo de declaraciones", comenzó diciendo la árbitro catracha de 32 años de edad.

Melissa agradeció las muestras de cariño y el respaldo que ha recibido por la afición tras las palabras de Diego Vázquez.

"La verdad no paso pendiente de redes sociales, no sé realmente que habrá causado esas declaraciones, si hubo una reacción positiva de parte de todas como mujeres, no solo un pequeño grupo, espero que se mantenga así, que no sea solo en el momento que se dieron las declaraciones.

Pastrana fue consultada por su trabajo y la evalucación que se da, pero no quiso entrar en muchos detalles.

"Son ustedes como prensa y la Comisión Nacional de Arbitraje los que tienen que evaluar mi trabajo, ustedes tiene que ser muy críticos y yo soy la más crítica, en general se me dieron las oportunidades", puntualizó.

Y añadió: "Creo que las supe aprovechar, ustedes también lo decidirán si fueron aprovechadas o no, si se demostró la capacidad durante todo el torneo y al final todo ese trabajo se vea reflejado en el Mundial (femenino)".

Mundial Femenino de Francia

La también egresada en 2008 de la carrera de Banca y Finanzas, expresó su felicidad por estar en la Copa del Mundo Femenina que se realizará en Francia.

"Es una bendición ir al Mundial, no todos los árbitros tenemos esta oportunidad muy a menudo, es un proceso largo, rabajamos mucho y nos sacrificamos igual, lo valoro como una bendición, es un orgullo para mi familia, mí país, representó a la Concacaf”.

"Ya mi chip cambió, antes era Liga Nacional, ahora es está en el Mundial, mi objetivos siempre es estar en las finales, y lo buscaré”.

Por último, le agradeció al mexicano Pedro Rebollar, vicepresidente de la Comisión de Arbitraje, por la confianza que le ha depositado en la presente campaña.

"Si no continúa le deseo lo mejor, él me apoyo mucho, tuvo muchas personas en su contra por hacerlo, siempre busque hacer lo mejor por la confianza que me dio, es una gran persona”, concluyó.