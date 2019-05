Luiz Marrey responde a Pepe Lobo: "No tengo nada que hablar con cualquier persona”

Tegucigalpa, Honduras.



Luiz Marrey Guimarães, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), respondió este martes a las exigencias del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa.



El exmandatario hondureño llegó el pasado domingo a las instalaciones de la Maccih, adonde pidió al fiscal brasileño que presente pruebas de que recibió dinero del narcotráfico para su campaña política.



Esta mañana, Marrey Guimarães replicó que si Pepe Lobo tiene quejas sobre el caso Narcopolítica, que vaya al Ministerio Público.



"Los hondureños deben de hablar con el Ministerio Público no conmigo, no tengo nada que hablar con cualquier persona", indicó el vocero de la Maccih, al tiempo que aclaró que no recibirá a personas que estén siendo investigadas.



Luiz Marrey recordó que la Maccih es solo un apoyo del Ministerio Público y aseguró que trabaja en conjunto de manera profesional con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic).



Agregó que también que actualmente se trabaja en 20 líneas de investigación, por lo que pidió paciencia a la población, ya que calificó ese trabajo como algo que "no es fácil".



-Presentación del caso "Narcopolítica"-



La Maccih presentó el pasado viernes un nuevo caso que fue denominado "Narcopolítica", dirigido a un grupo de políticos que supuestamente se coludió, estando en el Gobierno, con el narcotráfico.



En el caso se establece la presunta participación de 12 ciudadanos acusados de formar parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría, no se realizaron.



El requerimiento es producto de una investigación conformada con un equipo de fiscales e investigadores de Ufecic y de expertos de la Maccih. Los acusados enfrentan cargos por lavado de activos, fraude, falsificación de documentos, soborno doméstico y cohecho activo.



Luiz Guimarães Marrey dejó claro que "no voy a decir el nombre de todos porque hay una parte de diligencias que están en curso y por tanto, una parte no voy a decir ahora".



Sin embargo, mencionó a "Fabio Porfirio Lobo, Devis Leonel Rivera Maradiaga, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado Maldonado y Deysi Marina Zúniga Méndez.



El brasileño sostuvo que la presente investigación surge de la declaración de Devis Leonel Rivera Maradiaga hecha ante un juez de los EE.UU. donde manifiesta que entró en contacto en el año 2009 con el candidato del Partido Nacional, José Porfirio Lobo Sosa, a quien le dio dinero en su campaña electoral y a la vez éste le sugirió que a cambio se formaran empresas a las cuales, una vez ganada la elección para ocupar la presidencia de la República, les pudieran dar contratos por parte del Estado.