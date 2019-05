Suspenden inicio del juicio oral y público del exalcalde Arnaldo Urbina

Tegucigalpa, Honduras.

El inicio del juicio oral y público contra el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, y otras cuatro personas fue suspendido esta mañana y se pospuso para la 1:00 pm de este martes.

La suspensión se debe a que para el inicio de un juicio tienen que estar presente todas las personas acusadas, y este día no han podido llegar dos de ellas a los Tribunales en materia de Corrupción en Tegucigalpa.

El inicio estaba programado para las 9:00 am pero solo tres de las imputadas pudieron llegar, mientras que los otros dos no llegaron debido a una huelga de policías y empleados del Instituto Nacional Penitenciario, por lo que no pudieron ser trasladados a los tribunales, explicó el abogado defensor Julio Ramírez.

Los imputados que no pudieron llegar son el exalcalde Arnaldo Urbina (recluido en el Primer Batallón) y Dagoberto García (preso en la Penitenciaría Nacional). Las otras encausadas son Petrona Castro, Mirna Isabel Castro y Karen Rodríguez.

Los imputados por este caso son acusados por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Todas las partes fueron convocadas para la 1:00 pm, a la espera de que los encausados puedan ser trasladados a los Tribunales sin ninguna dificultdad.