Alejandra Guzmán y el ex de su hija Frida Sofía fotografiados en la playa

La dinastía Pinal se ha visto envuelta en un escándalo público desde que la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, desatará su furia contra su prima Michelle Salas y otros miembros de la familia, incluyendo su madre.



Frida Sofía también armó controversia al acusar a su mamá de "bajarle" a su pareja, el modelo Christian Estrada, de quien se separó en en abril de 2019, creando varios rumores sobre su ruptura.



"Aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible", aseguró Frida Sofía a TV Notas sobre Alejandra Guzmán.







Una imagen publicada por la periodista de espectáculos, Nelssie Carrillo, aviva los rumores de que entre la rockera y el modelo existe un romance.



En la imagen revelada, Alejandra y Christian se encuentran en la playa y posan abrazados.



"Alejandra Guzmán y Christian Estrada juntos en la playa, bueno en algún lugar del mundo. Según la persona que me la mando es reciente esta foto", escribió la periodista en su publicación.







El modelo y expareja de Frida Sofía negó en un comunicado mantener una relación amorosa con la cantante.