Maras compran buses con dinero de la extorsión

"Necesitamos más apoyo de los transportistas” Leandro Flores, jefe noroccidental de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, asegura que la extorsión en el transporte ha mermado, sin embargo, necesita la colaboración y valentía de los empresarios para eliminar de raíz este problema delictivo. ¿Cuál es la incidencia de la extorsión en el transporte?

Indudablemente ha bajado la extorsión en el transporte (…). Nosotros podemos erradicarla perfectamente, para ello necesitamos el apoyo de los empresarios, motoristas y de los ayudantes. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos (los transportistas) miran un costo beneficio, dicen: ‘las utilidades de nosotros son equis y si pagamos esto no representan ni el 5%, entonces, pagamos la extorsión y no tenemos problemas’. Pero una vez que el delincuente se apodera del temor de ellos, les duplica la cantidad. Llegan a tal grado que deben pagar todas las utilidades como extorsión, con el agregado de que si no lo hacen, los asesinan. ¿Cuáles son las instrucciones que ustedes les dan a los transportistas?

En primer lugar que interpongan la denuncia... Quién inicia, conduce y finaliza la investigación son los señores fiscales. Nosotros somos la parte operativa, contamos con toda la tecnología necesaria para contrarrestar este delito. Que nos mantengan informados sobre cuándo y dónde van a entregar la extorsión. Después de las capturas, necesitamos que venga la víctima para judicializar el caso. ¿Hay alguna ruta tomada por la MS o por la 18?

Ellos tienen un modus operandi (…). En Cortés un empresario tiene diez buses, por ejemplo, vienen ellos (la mara) compran su bus, lo pintan de igual manera de alguno de ellos, y le dicen (al empresario): ‘pará dos buses y le dicen que la mara va a meter dos buses’. Todos los documentos del otro se los pasan a ellos (...). Ya hemos detenido a personas que son conductores de la mara Salvatrucha (...) En rutas de Choloma, el pandillero baja al conductor y ellos ponen a los conductores y al ayudante. ¿Cuántos choferes mareros han capturado?

Hemos tenido problemas con los despachadores. Nosotros les decimos que el recolector de dinero, como dice la ley, participa en el delito, lo consuma. ¿Por qué? porque él es parte del problema. Hemos capturado entre 15 y 20 despachadores este año. ¿Si no hay valentía en los empresarios, los mareros se apoderarán del transporte?

Claro que sí. Ahorita ellos están viendo que nosotros estamos capturando a todos los que sacan a la calle a cobrar, pero va a llegar un momento que no será necesario eso porque tendrán su propia unidad, ya lo están haciendo