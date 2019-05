Honduras con la peor situación de prensa en Centroamérica: RSF

San Pedro Sula, Honduras.



El informe 2019 de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubica a Honduras como el país de Centroamérica con las peores condiciones para la libertad prensa.



El estudio posiciona a Honduras en el puesto 146 de un listado de 180 naciones, o sea entre los 34 países con la peor situación de prensa en el mundo.



Según el estudio, en América, solo en Venezuela (puesto 148) y Cuba (169) hay una peor situación de libertad de prensa que en el territorio hondureño.



Hoy se conmemora el Día del Periodista en Honduras, pero los profesionales en esta área lo viven con cada vez más restricciones en su labor.

Lea: ONU expresa preocupación por criminalización de periodistas en Honduras



De Centroamérica, solo Costa Rica tiene “buena situación” para la libertad de prensa.



El informe posiciona a Costa Rica en el puesto 10, Belice en el 53, Panamá en el 79, El Salvador en el 81, Nicaragua en el 114, Guatemala en el 116 y a Honduras, de lejos con el peor índice, en el 146.



“La prensa hondureña ha sufrido una lenta caída desde hace una década”, dice el informe de Reporteros Sin Fronteras.



El estudio añade: “El grado de impunidad en Honduras –país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción– es uno de los más elevados del continente. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, por lo que a veces se ven obligados a exiliarse”.

Lea también: “Si queda así, Código Penal atenta contra la libre expresión”: Rodolfo Dumas



La organización tiene cinco categorías del estado de la libertad de prensa: buena situación, situación satisfactoria, situación problemática, difícil situación y muy seria situación.



A Honduras se le sitúa entre los países donde la libertad de prensa está en “situación difícil”, o sea, en la segunda peor categoría del listado.



Reporteros Sin Fronteras expone en su informe “Es común que se emprendan procesos judiciales abusivos contra periodistas”.



Consternación



Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), dijo que alarman los atentados contra la libre expresión.



“El nuevo Código Penal de Honduras criminaliza la labor del periodista de investigación y denuncia al establecer que no se puede citar fuentes anónimas ni reservadas ni usar las frases ‘se dijo’ o ‘se aseguró’. Eso es insólito en un país que se precia de ser un Estado de derecho”.



Rodríguez afirmó que “La ley penal hondureña es bastante lesiva para el ejercicio periodístico. Impone un régimen muy severo de censura. Va contra los principios de derechos humanos, libre información y de prensa”.



El presidente del CPH consideró que “la única solución es declarar inconstitucionales e inaplicables esos artículos para que no entren en vigor en seis meses. Por donde se vea, esta ley es restrictiva contra la libertad de expresión”.



Lisseth García, presidenta del capítulo norte del CPH, dijo que se debe respetar la libre prensa.



“Se han promovido más restricciones al ejercicio del periodismo que garantías para protegerlo. La polarización de la sociedad también es un factor que afecta la libertad de expresión, porque con el solo hecho de que un periodista piense diferente ya se pone en riesgo. Eso también es una amenaza a la libertad de expresión”.



García indicó que preocupa “la impunidad en los crímenes. Hay decenas de casos que sin solucionar y estamos obligados a pensar, mientras no exista un móvil verdadero, que las muertes se deben al ejercicio de la profesión. Seguimos teniendo casos de amenazas y agresiones de distintos sectores”.



Profesión de alto riesgo



Por su parte, Roberto Herrera Cáceres, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reveló que este año se han registrado más de 50 hechos contra miembros del gremio de periodistas”.



Conadeh detalló que suman 77 las personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos y propietarios de medios, que fueron asesinados entre el 2001 y mayo del 2019.



De estos casos, el 92% continúan en la impunidad por falta de una investigación efectiva, señaló Cáceres.



Ayer, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Acnudh) expresó “su preocupación por la criminalización” de los periodistas en el país y pidió a las autoridades revisar las normativas sobre la libertad de expresión.