Docentes y médicos se toman departamentales y carreteras del país

San Pedro Sula, Cortés.

Docentes y médicos están realizando diferentes acciones este viernes en protesta para que se deroguen dos decretos relacionados con Educación y Salud y que consideran "lesivos".

Los catedráticos han determinado tomarse las distintas departamentales del país y junto con los galenos también se han puesto en los diferentes ejes carreteros para hacerse sentir y así presionar al Gobierno.

Según se informó, continúan cerrados los hospitales psiquiátricos Mario Mendoza y Santa Rosita. Tampoco hay acceso de ingreso en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

PARA SABER Ambos sectores se han manifestado por la supuesta privatización del sistema educativo y la derogación de los decretos ejecutivos que le dieron vida a las comisiones especiales de transformación en las secretarías.

Entre las primeras departamentales tomadas fueron la de Francisco Morazán, Yoro y Olanchito. Simultáneamente, el bulevar Morazán en Siguatepeque fue bloqueado con la finalidad de evitar el tránsito vehicular y de peatones.

Empleados de Salud y maestros realizan protesta en Colón, en contra de los decretos ejecutivos que aseguran les afectan sus derechos.

Por otro lado, los catedráticos y doctores se hicieron presentes con pancartas en sus manos en la CA-13, a la altura de río Danto, así como en Jutiapa y El Porvenir. Además, se supo que médicos en servicio social en la capital procedieron a realizar asambleas informativas para analizar crisis sanitaria y ver si se unen al paro de labores.

"La toma durará unas tres horas, ya que estamos exigiendo la derogación por completo de esos decretos", indicó el dirigente magisterial René Chávez.

Profesores protestando en la Dirección Distrital de Educación en Olanchito, Yoro.

En el caso de Santa Bárbara, los maestros madrugaron para llevar a cabo una marcha y unirse a lo que piden al Gobierno hondureño. De igual manera, se realizan protestas pacíficas en las principales calles de Trujillo, Colón, en contra de los decretos ejecutivos que aseguran les afectan su permanencia laboral y otros derechos.

Ya al filo de las 11:30 am se registró un congestionamiento vial en el bulevar del Este de San Pedro Sula, debido a que los docentes y galenos se apostar a protestar. Al mismo tiempo, fue tomada la carretera panamericana de Islas de la Bahía.

Nota relacionada: Educación tiene listo plan de contingencia

En el caso de la zona sur, exactamente en Choluteca, se dio a conocer a eso de la 1:00 pm que los docentes quemaron llantas en la salida que conduce a Santa Elena.

-Gobierno-

Mientras tanto, Arnaldo Bueso, ministro de Educación, les hizo un nuevo llamado al diálogo ayer a las 3:00 pm, pero los dirigentes no se presentaron. Bueso manifestó que “ya habíamos acordado dar respuesta a los ocho puntos que ellos estaban exigiendo; no obstante, ahora ellos dicen que no”. Señaló que “ya tenemos un plan de contingencia en la que se darán a conocer las acciones a tomar, sin abandonar nunca el diálogo”.

Profesores de los municipios de El Porvenir, La Ceiba y Jutiapa, Atlántida, realizan una protesta con bloqueo de la carretera CA-13 a la altura del puente Danto.

Los decretos ejecutivos para la modernización y transformación de los sistemas de Salud y Educación no violentan derechos humanos y no privatizan los servicios. Así lo dieron a conocer ayer representantes del Gobierno en conferencia en la que se dejó plasmado que no habrá derogatoria de decretos como demandan los gremios.