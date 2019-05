“Nadie quiere más confrontación improductiva y violenta”: Cohep

San Pedro Sula, Honduras.

El último estudio de opinión de CID Gallup reveló, entre otras cosas, que más de la mitad de encuestados dice que es “muy probable” o “algo probable” emigrar de Honduras, lo que delata un gran pesimismo en el país.

Los resultados provocaron varias reacciones, que coincidieron en que es necesario un cambio, en diferentes aspectos. “Nadie quiere más confrontación improductiva y violenta”, expresó Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Sobre el pesimismo en la mayoría en temas económicos, de seguridad y políticos, Sikaffy consideró que “probablemente el hondureño ha dejado de creer en su liderazgo, sobre todo el político, porque siente que le han ofrecido mucho y le han cumplido muy poco. Si el ciudadano no tiene respuestas del sistema, se desencanta del mismo”.

Estudio

Las entrevistas para el estudio de CID Gallup se realizaron entre el 6 y 14 de mayo pasado en 17 departamentos del país.

El presidente del Cohep mencionó que “los hondureños aspiramos a vivir en paz, con justicia, oportunidades, prosperidad y solidaridad. Pero cuando no se enfrentan ni se solucionan los problemas, la gente se desencanta y recurre a la presión”.

Añadió: “ya es tiempo que superemos nuestras rencillas, que gestionemos nuestras divergencias y construyamos una convergencia sobre la base de nuevas ideas que respondan a nuevas realidades que nos conduzcan a un futuro de bienestar para todos”, dijo Sikaffy.

Corrección. Publicamos de nuevo el cuadro de la evaluación de las figuras públicas con tres correcciones hechas por Cid Gallup en el índice de Salvador Nasralla, Ricardo Maduro y Raúl Valladares. Como es costumbre, LA PRENSA publica esta encuesta de forma íntegra, pero igual pedimos las disculpas por cualquier inconveniente por este error de la firma encuestadora.

Más reacciones. Salvador Nasralla también reaccionó a los resultados de CID Gallup.

“El pesimismo es porque no se respeta la decisión de la mayoría y las medidas del Gobierno son cada vez más represivas y ahogan a la población. El poder adquisitivo ha disminuido, las oportunidades de trabajo son cada vez menos y los hondureños emigran en masa porque saben que en otras partes se vive mejor”, aseguró.

Nasralla añadió que: “mucha gente por miedo no se atreve a decir que me apoya. El 40% de hondureños que, según CID Gallup, no inclinan su apoyo a ningún partido es el porcentaje de hondureños que me apoyan a mí. De hecho, yo gané las elecciones pasadas, pero me las robaron”.

Mientras que Jorge Cálix, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), indicó que: “los conflictos que vive la sociedad son el reflejo del descontento del pueblo con el actual Gobierno y la persona que usurpa la presidencia. Él no puede resolver los altos costos de energía, desempleo, canasta básica e inseguridad”, señaló.

Cálix enfatizó: “Honduras necesita un cambio. Hay que recuperar la democracia en el país”.

Diario LA PRENSA trató de obtener la reacción de representantes del Partido Nacional, pero estos no dieron respuesta.