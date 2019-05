Tito el Bambino, Lary Over y Farruko hicieron vibrar La Ceiba

La Ceiba.

Espectacular e insuperable. Así calificaron los ceibeños el carnavalito del barrio Alvarado la noche del martes, en donde los artistas internacionales Farruko, Tito el Bambino, Lary Over y el hondureño Menor Menor, ofrecieron un concierto memorable.

Con su talento y su carisma se ganaron los aplausos y el cariño de miles de asistentes que se dieron cita en la avenida 14 de Julio. Es la primera vez en los 47 años de historia del Gran Carnaval Internacional de La Amistad que se presentan cantantes del extranjero en un carnavalito, por lo que la presentación de las tres estrellas quedará en la retina de los catrachos por muchos años.

“Fue un concierto de calidad. La organización, la actuación de los artistas, escenario, sonido, la producción e iluminación estaba al 100. Vengo fascinada porque vi mucho más que solo el reguetón y sus letras explícitas”, escribió una joven en su cuenta de Facebook refiriéndose al carnavalito del barrio Alvarado.

Los artistas internacionales ofrecieron una conferencia de prensa y el alcalde ceibeño, Jerry Sabio, les entregó las llaves de la ciudad por tan importante visita.

Desde temprano, personas de todas las edades abarrotaron el escenario principal y no les importó la alta temperatura y hasta respirar poco aire por la aglomeración de gente con tal de observar de cerca a sus ídolos y corear juntos sus canciones pegajosas.

Esta semana continúan los carnavalitos en el marco de la Feria Isidra. Hoy es en el barrio Inglés y mañana en el populoso barrio La Isla.

El sábado 25 es el Gran Carnaval Internacional de La Amistad precedido del desfile de carrozas. Programación

A las 12:00 de la medianoche pisaron el escenario y comenzó el delirio del público que disfrutó melodías como Tú me enamoraste y Amores, entre otras, de Lary Over, así como Mi forma de ser y Su hija me gusta de Farruko, lo mismo que A que no te atreves y la Disco de Tito el Bambino.

El catracho Menor Menor, quien se abre puertas en el extranjero, no se quedó atrás y fue ovacionado por una multitud al interpretar sus éxitos Muevete a dúo con Farruko y Ahora sé con Lary Over.

El responsable de reunir a los artistas internacionales fue el hondureño Frank Martínez, quien es el representante de Farruko y otros artistas.

El catracho es del barrio Alvarado y cumplió su sueño de reunirlos en su Ceibita la Bella.