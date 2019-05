Detienen a hondureña en España por abandonar a su hija recién nacida

Madrid, España.

Una joven hondureña de 24 años fue detenida por la policía española en San Javier (región de Murcia, sureste) por el abandono de su hija de tres días, ocurrido este miércoles en una calle de la localidad, informaron a Efe fuentes policiales.



La joven dejó junto al bebé una nota en la que decía que sentía mucho tener que hacerlo pero que no encontraba la forma de poder mantenerla y confiaba en que alguien se haría cargo de la pequeña y estaría mejor, explicó un agente de la Policía Local.





La hondureña, cuña identidad no fue divulgada, explicó esos mismos argumentos a los agentes que la detuvieron, a los que también detalló que reside en la cercana ciudad de Cartagena, donde también está su madre, aunque no vive con ella, como tampoco con el padre del bebé, con el que no tiene relación alguna.



La mujer acudió hace tres días a un hospital de San Javier a dar a luz, por lo que el propio personal sanitario del centro reconoció al bebé cuando acudieron a la llamada de auxilio de un vecino que lo encontró abandonado.

Agentes de la Policía Local realizaron una batida por la zona y hallaron a la madre rápidamente, tras lo que dieron aviso a la Guardia Civil para que se hiciera cargo de la joven.



Las autoridades pondrán en marcha el Protocolo de Guardia y Custodia provisional por desamparo a través del Servicio de Protección de Menores, informó a Efe un portavoz de la Consejería de Familia de la región de Murcia.



Una vez atendida, la niña fue trasladada al hospital donde nació, donde quedó ingresada, y previsiblemente mañana pasará a un centro de protección o casa cuna, aunque tampoco se descarta que sea entregada en acogida temporal a una familia. EFE