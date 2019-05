Final de Game of thrones dividió a los fans

Madrid, España

Dejando una estela de corazones rotos y con las redes sociales ardiendo dijo adiós a sus millones de seguidores Juego de tronos, la popular serie de televisión de HBO.

Tras una década de batallas, dragones y reyes, la historia de los Siete Reinos dejó sentado un debate sobre la última de sus ocho temporadas.

Las etiquetas #gameoftrhrones #GOTs8e3 y #GOTFinale se apoderaron de las redes, donde los memes brotaban y en los que la menor de la casa Stark, Arya, era una de las favoritas a coronarse como la reina. Sin embargo, fue Bran Stark quien terminó siendo coronado como rey de los Siete Reinos, mientras que su hermana Sansa se convirtió en la reina del Norte.

Enojo

Después del mal sabor de boca que dejó el final de Juego de tronos, cientos de fans anunciaron en sus redes sociales que iban a dejar la suscripción de la plataforma HBO GO.

“Nunca me he sentido tan desesperado, indefenso y devastado en mi vida. ¿Qué diablos fue ese episodio?”, escribió en Twitter @nukameeko. Mientras que @PhanyPolar sentenció: “¿Qué es esto? Fuera de bromas” #GOTFinale.

El descontento con la producción pareció ir en ascenso a medida que se emitían cada uno de los seis episodios de la última temporada, la cual ya no tuvo como referencia las novelas de George R.R. Martin, como al principio de la serie. Los fans no tomaron con gusto el rumbo que tomó el personaje de Daenerys Targaryen, quien empezó como una joven luchadora hasta convertirse en una tirana que mató a miles de personas en King’s Landing. Esta crueldad hizo que su amado Jon Snow se decepcionara de ella y tomara la difícil decisión de matarla para evitar que siguiera causando destrucción.

Pero entre críticas y desilusiones, los récords de audiencia nunca abandonaron la serie y su penúltimo episodio, The Bells, fue visto por 12.5 millones de personas en Estados Unidos en la difusión inicial y por 18.4 millones de usuarios de las plataformas de HBO. No obstante, todavía no se ha dado a conocer la audiencia del capítulo final.