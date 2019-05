La mejor oferta educativa en la School Fair

San Pedro Sula, Honduras

Este próximo sábado 25 de mayo se llevará a cabo la segunda edición de la School Fair, la mejor feria educativa de Honduras organizada por Diario LA PRENSA.

El evento reunirá en un solo recinto a las mejores instituciones educativas del país, así como una amplia oferta de útiles escolares, tecnología y mucho más.

La School Fair se realizará de 9:00 am a 6:00 pm en el salón Emprendedores de Expocentro en San Pedro Sula.

Si está en busca de una nueva escuela para sus hijos o todavía no sabe dónde adquirir los uniformes y útiles escolares, no puede perderse la School Fair.

Tras el éxito de la primera edición celebrada el año pasado, se espera que en esta ocasión acudan más de 900 personas.

El evento reunirá a prestigiosas instituciones bilingües y diferentes comercios que se dedican al sector educativo y servirá como guía para padres de familia que están en búsqueda de excelentes ofertas académicas para sus hijos.

Están invitadas a participar todas las escuelas del sistema bilingue (inglés-español) de San Pedro Sula y del Valle de Sula.

Agenda de School Fair



9:00 am: apertura del evento 10:00 am: Western International (patrocinador oficial): presentación ballet 10:10 am: Western International (patrocinador oficial): equipo de porristas 10:30 am: Centro Cultural Sampedrano – tema de becas 10:50 am: Centro Cultural Sampedrano – danza 11:20 am: útiles de Honduras 11:30 am: mini clase de cocina por la chef Kenia Santos 2:00 pm: Western International (patrocinador oficial): músicos 2:15 pm: Western International (patrocinador oficial): infantil y juvenil 2:30 pm: Liceo Bilingüe – baile de rock 3:00 pm: Diunsa-loncheras 3:15 pm: Western International: foro de bullying 3:30 pm: Larach & Cía. – Juego Interactivo Castor 4:00 pm: Acosa – juegos didácticos 4:30 pm: Happy Days – charla deportiva 5:00 pm: Pepe Jeans – pasarela de moda 6:00 pm: Cierre

Los asistentes encontrarán descuentos especiales, promociones, premios por parte de los patrocinadores oficiales de la mejor feria educativa de Honduras.

Los padres de familia que visiten todos los stands de las escuelas expositoras podrán participar en las rifas de regalos.

La entrada es gratis y ningún padre o madre de familia debe perder la oportunidad de analizar las mejores opciones educativas para sus hijos.

En esta segunda edición habrá más ofertas educativas, más centros con actividades extracurriculares, más entidades de financiamiento, útiles y accesorios, áreas de tecnología, entre otros.

Asimismo, habrá espacios de juegos y entretenimiento para que los más pequeños se diviertan mientras sus padres se informan sobre las diferentes propuestas educativas.

Los centros educativos que deseen participar en este gran evento pueden escribir al correo electrónico: karen.portillo@go.com.hn

Western International School se prepara para la School Fair Con la finalidad de dar a conocer su revolución educativa y sus principales propuestas académicas, la Western International School (WIS) participa por segunda ocasión en la School Fair de LA PRENSA. Dany Guerra, rector de la WIS, dijo que “nuestra estrategia se basará en que los asistentes podrán conocer sobre las clases extracurriculares que tenemos y los elementos más importantes de nuestro modelo educativo”. En la feria estudiantil se harán presentes estudiantes y docentes de ambos campus: Sula Valley de San Pedro Sula y de Santa Rosa de Lima, de Santa Rosa de Copán, con la finalidad de que los asistentes puedan conocer parte de los procesos y mecanismos implementados por la WIS, además de que puedan interactuar con los alumnos y educandos. Asistencia La School Fair es un espacio dirigido a los padres de familia con hijos en edad escolar. En esta segunda edición se esperan más de 900 asistentes. La WIS tiene planificado realizar una exhibición de robótica muy completa, montaje que estará a cargo de los estudiantes bajo la supervisión de los educandos del área de robótica.

La invitación es abierta para que la población nos pueda acompañar en esta feria educativa, ya que existen muchos grupos de interés que deben conocer de la institución y apoyarnos, dijo el rector Dany Guerra. “Para las personas interesadas en ser parte del cuerpo de docentes podrán dejar su currículo vitae en nuestro stand. Invitamos a los familiares y padres, no solo a los interesados en matricular a sus hijos, sino también a aquéllos que ya forman parte de nuestra historia”, agregó. Servicio de valor agregado

- El área de Matemáticas

- El área de las Ciencias

- El área de los idiomas (chino, mandarín)

- El tema astronómico

- Instalaciones deportivas con la única piscina olímpica y las diversas disciplinas como tenis, fútbol, volibol, ajedrez, el cubo de rubik.

- El proyecto de casa de valores (siendo la primera escuela del país con introducir este proyecto)

- El proyecto de Escuela de Negocios. Generando un conjunto de competencias que asegura el éxito de los egresados de la WIS.

