¡Sorpresa! Rigoberto Rivas es convocado por Fabián Coito a la Sub-23 de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Sorpresa. El mediocampista hondureño Rigoberto Rivas, quien milita en el club Ternana de la tercera división de Italia, ha sido convocado por Fabián Coito a la Selección Sub-23 para el segundo microciclo camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El volante oriundo de Balfate, Colón, ya se encuentra en territorio hondureño y mostró su entusiasmo por la oportunidad que se le ha brindado en el combinado catracho.

"Hace un mes me contactaron de Fenafuth y tuve la oportunidad de hablar con el profesor, y me dijo que quería contar conmigo. Me preguntó si estaba disponible y yo le dije que con mucho gusto, que tenía muchos deseos de venir", dijo el volante en declaraciones al periodista Feisal Rishmawy.

La ficha del chico de 20 años de edad sigue perteneciendo al Inter de Milán y ha vestido la camiseta de varios clubes de Italia, entre ellos el Prato, Brescia y Ternana, en este último equipo solo disputó 10 partidos como titular en la temporada que finalizó, sumando 373 minutos.

La Sub-23 de Honduras comenzará este lunes su segundo microciclo bajo el mando de Fabián Coito y lo realizará en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.