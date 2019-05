VIDEO: Policías capturan con fuerza excesiva a padre frente a sus hijos

San Pedro Sula, Honduras.

Un video que muestra el uso excesivo de fuerza para la detención de un ciudadano se ha vuelto viral en las últimas horas.

Las imágenes exponen a varios agentes de la Policía Nacional que someten por la fuerza a un conductor de un pick up verde, y quien era acompañado por dos hijos menores de edad. El hecho ocurrió en el municipio de Tocoa, Colón.

Al ver la fuerte escena, los menores lloraban desconsolados en el interior del vehículo, mientras que varias personas en el lugar pedían que no hicieran eso frente a los niños. Incluso cuando ya iba "enchachado" los niños se bajaron del carro y se fueron llorando a abrazar a su progenitor.

VIDEO: Estudiantes del JTR se van a golpes con ayudante de bus "rapidito"

Las imágenes cuando los niños lloran y abrazan a su padre son desgarradoras.

Supuestamente el ciudadano fue detenido por llevar a dos menores en la cabina del vehículo por lo que le iban a hacer una esquela (multa).

Posteriormente se compartió otro video en el que un ciudadano denunciaba que el hombre que grabó el uso de fuerza excesiva por parte de los agentes policiales fue capturado.

Por su parte, las autoridades de la Policía Nacional emitieron un comunicado en relación al hecho:

COMUNICADO



La Secretaría de Estado en los despachos de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en relación a un video que circula en redes sociales sobre el procedimiento policial aplicado a un ciudadano; a la opinión en general comunica:



1. En un registro de rutina en la carretera CA-13 en Tocoa, Colón; el reporte policial indica que se requirió al conductor de un vehículo tipo pick up, por no atender la señal de parada por la autoridad.



2. Se procedió a dar persecución y al momento de la detención se resistió de manera violenta por lo que fue sometido en el marco de los protocolos establecidos por la ley.

El ciudadano fué remitido a la Fiscalía de turno por suponerlo responsable de los delitos de amenazas y desobediencia.



3. La Policía Nacional como ente respetuoso de los Derechos Humanos, a través de Inspectoría General investigará el caso y de encontrar una acción al margen de la ley se procederá como corresponde.



La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso de velar por el orden y la seguridad de la sociedad en general y reitera que no permitirá que acciones fuera de ley de sus funcionarios, dañen la imagen institucional y propicien la desconfianza de la población.