VIDEO: Eduardo Zablah enfurece y anuncia públicamente su retiro del Carnaval de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.

Eduardo Zablah, reconocido director de certámenes de belleza como el Miss Honduras, anunció su retiro en la organización del Carnaval de La Ceiba después de 30 años de ser parte del tradicional evento.

Durante la presentación de las candidatas a “Novia de la Feria Isidra” 2019, Zablah dio un contundente discurso en el que recriminaba el poco aprecio de su trabajo en el evento anual de La Ceiba.

"Señoras, señores, autoridades, reinas invitadas, pueblo en general, hoy les digo hasta aquí llegó Eduardo Zablah con la feria y su famoso carnaval", anunció con aspecto molesto.

"Creo que el esfuerzo que hacemos muchos no se lo merecen la mayor parte de ustedes como ciudadanos de la ciudad de La Ceiba", agregó

El director del Miss Honduras recriminó a los ceibeños con duras palabras desde el escenario, mientras también hacía referencias al racismo que ha visto en la ciudad del atlántico.

"Es fácil criticar el trabajo de los es*****s que trabajan y cuándo van a trabajar ustedes, cuándo van a levantar La Ceiba, en vez de levantarse los pantalones o subirse el calzoncillo después de haberse revolcado con cualquiera", agregó.

"Señores, antes de despedirme siento mucho que tal vez yo no sea el agrado de ustedes, pero lamentablemente creánlo o no, ni uniendo toda La Ceiba podrán hacer lo que yo he hecho por ustedes en nombre de La Ceiba y de Honduras. Eduardo Zablah, buenas noches Honduras", concluyó el famoso zar de la belleza hondureña.

En una de las partes del video Zablah habla brevemente de sus problemas de salud, algo que no le ha limitado a la hora de organizar el Carnaval. El experto en certámenes de belleza confirmó a LA PRENSA que padece serios problemas en su columna y aún así esto no lo había detenido de hacer lo que tanto le apasiona.

El director del Miss Honduras también aseguró que si bien su renuncia al Carnaval de la Ceiba es definitiva, él seguirá presente en los futuros concursos de belleza del país.