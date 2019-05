Trump endurece asilo en EEUU y abre las puertas a inmigrantes jóvenes y cualificados

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves cambiar el sistema de asilo en EEUU para admitir solo reclamaciones "legítimas", y propuso un sistema de puntos para conceder más permisos de residencia en base al "mérito" profesional y menos por los lazos familiares de los inmigrantes.



En un discurso en la Casa Blanca, Trump presentó el plan de reforma del sistema legal en el que lleva meses trabajando su yerno, Jared Kushner, y que incluye un intento de modificar el sistema por el que solicitan asilo aquellos indocumentados que llegan a la frontera de Estados Unidos con México.



"Los solicitantes legítimos de asilo están quedando desplazados por aquellos que presentan reclamaciones frívolas para ser admitidos en nuestro país", denunció Trump, quien prometió que ese sistema cambiará si el Congreso aprueba su propuesta.

"Si tienes una reclamación de asilo en condiciones, serás admitido rápidamente. Si no, serás rápidamente devuelto a casa", agregó.



Trump no detalló cómo se implementará ese plan, que llega después de varios meses de intentos de la Casa Blanca de limitar la capacidad de los indocumentados de solicitar asilo en EEUU, como el programa que les hacía esperar en México a que se resolvieran sus peticiones de refugio en suelo estadounidense.



La Casa Blanca todavía no ha entregado al Congreso el proyecto de ley cuyas líneas maestras delineó hoy Trump, y mientras no lo haga es probable que no haya más detalles sobre sus planes para el sistema de asilo.



El mandatario también anunció una iniciativa para favorecer la inmigración legal por razones relacionadas con la especialización profesional o el nivel educativo de los inmigrantes, y no tanto por razones familiares o humanitarias.



"Reemplazaremos las categorías existentes de tarjetas verdes (permisos de residencia permanente) con un nuevo visado, el Visado de Construir Estados Unidos", planteó Trump.



"Daremos más puntos por ser un trabajador joven, tener un conocimiento valioso y una oferta de empleo y una educación avanzada, o un plan para crear empleos" en Estados Unidos, además de convertir el nivel de inglés y el "civismo" en dos requisitos indispensables, explicó el mandatario.



El plan pretende aumentar del 12 % actual al 57 % la proporción de inmigrantes que obtienen la residencia permanente debido a su talento, sus estudios o su trabajo, mientras se rebaja del 66 % al 33 % la de quienes logran ese estatus por lazos familiares.

Vea: Trump excluye de su plan migratorio a los "Dreamers"



También busca reducir del 22 % actual al 10 % el volumen de personas que obtienen la "tarjeta verde" por razones humanitarias o de promoción de la diversidad.



El proyecto también pretende acelerar la construcción del muro en la frontera con México, al aumentar las tasas recolectadas por el comercio o la inmigración en la frontera para crear un "fondo" destinado a la infraestructura fronteriza.



Trump dijo que si la oposición demócrata no se aviene a aprobar su plan antes de las elecciones de 2020, el proyecto se ratificará inmediatamente después de esos comicios, cuando pronosticó que tanto el Congreso como la Presidencia estarán en manos republicanas. EFE