Lara Álvarez es criticada por foto con bebé hondureño

Honduras.

La presentadora española Lara Álvarez fue criticada por subir una foto con un bebé de descendencia garifuna de las áreas circundantes a Cayos Cochinos, Honduras.

Álvarez, que graba el reality "Supervivientes" en Cayos Chochinos, fue atacada por los internautas, algunos la acusaron de sufrir "el síndrome del salvador blanco".

“Pequeñas grandes cosas”, fue el texto que la también modelo publicó con la fotografía subida el pasado 10 de mayo en su cuenta de Instagram.

La presentadora no toleró los comentarios negativos generados por su foto y contestó a sus "haters" en la misma publicación.

"Madre mía lo que hay leer. Espero de corazón que todos aquellos de mente retorcida que critican y pierden el tiempo en ello, lo estén compensando por otro lado en ayudar.", respondió la estrella española.

ADEMÁS: Shakira es absuelta de demanda por presunto plagio de "La Bicicleta"

"¿Que quite la foto? La voy a enmarcar! Llevo 5 años aquí, hablo de mi FAMILIA HONDUREÑA. Y me saco y pongo fotos con quien a mi me apetezca y esa persona quiera. ¿Estabas, tú que criticas, ayer compartiendo el día conmigo?", agregó a conductora de "Supervivientes".

"Que lastima la falsa dignidad y respeto desde el desconocimiento. Que pena el prejuicio y la crítica vacía. Que pérdida de tiempo también este mensaje, ni si quiera después de leerlo entenderás nada... ¿Y sabes a quién haces mal? A ti mismo, por vivir señalando en vez de mirarte un poquito. No hay mejor juicio que la propia conciencia. La mía vive en PAZ.", concluyó Lara.