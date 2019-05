Trump excluye de su plan migratorio a los "dreamers"

Washington, Estados Unidos.

La Casa Blanca afirmó este jueves que la cuestión de solucionar la situación de los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores" es demasiado polémica y por eso está fuera de su nuevo plan migratorio, a pesar de que el 83 % de los estadounidenses respalda que se les conceda una vía a la ciudadanía.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, justificó así la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de no abordar la situación de los indocumentados en el país, incluidos aquellos que llegaron cuando eran niños y a los que se conoce como "soñadores", dentro de la propuesta sobre inmigración que presentará hoy.



"Cada vez que hemos presentado o que alguien ha presentado cualquier plan de inmigración y ha incluido DACA (el programa que protegía a los "soñadores"), ha fracasado. Es un tema que genera divisiones", dijo Sanders en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.



La portavoz se pronunció así a pesar de que el 83 % de los estadounidenses respalda la idea de otorgar una vía a la ciudadanía a esos jóvenes indocumentados, según una encuesta de 2018 de la consultora Gallup.



Trump acabó en 2017 con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que concedía a los "soñadores" una garantía de no deportación y un permiso de trabajo mientras estuvieran inscritos en la medida.



El mandatario pidió entonces al Congreso que sustituyera ese programa ejecutivo por una versión legislativa para proteger de la deportación a los "soñadores", pero no ha habido avances desde entonces.



El año pasado, Trump propuso otorgar una solución migratoria temporal a miles de "soñadores", pero lo condicionó a la aprobación de más fondos para el muro que quiere construir en la frontera con México y a cambios en el sistema de inmigración legal, dos requisitos que la oposición demócrata consideró inaceptables.



El Congreso recibió en marzo una nueva propuesta de ley bipartidista para otorgar una vía a la ciudadanía a parte de los "soñadores", de los que algunos han podido seguir renovando sus permisos bajo DACA gracias a la decisión de dos tribunales.



Sanders confirmó, por tanto, que el tema de los "soñadores" se "dejó fuera a propósito" del plan migratorio que presentará Trump y en el que lleva trabajando algunos meses su yerno, Jared Kushner.

Vea: Agentes del Servicio Secreto desalojan embajada de Venezuela en Washington



Esa propuesta se limita a una reforma del sistema de inmigración legal, que pasaría por la imposición de barreras de idioma y conocimientos a los inmigrantes con el fin de basar su llegada al país más en el "mérito" profesional y menos en sus lazos familiares.



La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU y líder de la oposición demócrata en ese hemiciclo, Nancy Pelosi, criticó hoy la decisión de la Casa Blanca de usar la palabra "mérito" para tratar de reducir el número de inmigrantes que llegan legalmente al país para reunirse con sus familiares.



"Realmente es una palabra condescendiente. ¿Están diciendo que la familia no tiene mérito?", preguntó Pelosi en una rueda de prensa.



La líder demócrata dijo que ella está a favor de una reforma migratoria más "exhaustiva", que proteja también a los "soñadores", aunque no descartó apoyar el plan de Trump porque todavía no lo ha revisado. EFE