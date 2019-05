Actor de "Thor" Isaac Kappy se quita la vida a los 42 años

Arizona, EEUU.

El actor Isaac Kappy que tuvo participaciones en producciones como “Thor”, “Terminator Salvation” y “Beerfest” se quitó la vida este lunes saltando de un puente en Arizona (EEUU). Tenía 42 años.

El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Bart dijo al Daily Sun de Arizona que el actor saltó del puente Transwestern Road este lunes, y agregaron que dos adolescentes intentaron impedir que Kappy saltara, pero fallaron.

Aunque se desconocen los motivos que lo llevaron a tomar la fatal decisión, su muerte se dio después que este publicara una carta en Instagram, titulada "Cuidado con el hombre que no tiene nada que perder, porque no tiene nada que proteger".

MIRA: El rapero AAB Hellanbandz es asesinado a tiros en Miami

"En el transcurso de la semana pasada, a través de la introspección que debería haber ocurrido MUCHOS años atrás, he llegado a algunas revelaciones sobre mi carácter", escribió en el extenso post.

"Es un testimonio de mi total ignorancia que estas revelaciones no habían llegado antes. 'Ya ves, me creí que era un buen chico. NO HE SIDO un buen chico. De hecho, he sido un tipo bastante malo a lo largo de mi vida ", señaló el histrión.

Kappy también se disculpó con Jesús y con el presidente de los EEUU Donald Trump, a quien dijo que había "traicionado".

"Hace poco he caído en cuenta que soy la reencarnación de Judas Iscariote, el gran traidor", agregó.

ADEMÁS: Hallan muerto a actor de los "Power Rangers" Pua Magasiva

Kappy nació en Albuquerque, Nuevo México, en 1977. También fue cantante principal de la banda Monster Paws.

En el pasado el actor había sido parte de escándalos en la farándula como que supuestamente acoso a la modelo Paris Jackson o cuando acusó al actor Seth Green de pedofilia.

Kappy había conocido a la hija de Michael Jackson en agosto del año pasado, pero el asedió de este hizo que la modelo reforzara su seguridad, según TMZ .

Una fuente le dijo a TMZ que Jackson inicialmente respondió a los mensajes de texto de Kappy porque ella temía que fuera suicida.

Por otro lado el actor también había publicado un video donde alega que el actor Green de "Austin Powers" era un pedófilo.