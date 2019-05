Diálogo sin dejar la protesta anuncian médicos y maestros

Tegucigalpa, Honduras

Mientras el Gobierno llama al diálogo, médicos y maestros quieren seguir en asambleas informativas permanentes y analizan tomar otras acciones para derogar en su totalidad los decretos que legalizan a las comisiones interventoras en Salud y Educación.

Desde ayer se desarrollan asambleas informativas y movilizaciones a nivel nacional, por lo que no hubo clases y las atenciones médicas se suspendieron en el área de consulta externa de los hospitales públicos. Con esta medida miles de pacientes se quedaron ayer sin recibir atención médica, pues únicamente las emergencias permanecen habilitadas.

“Nos mantenemos en asambleas informativas de manera indefinida hasta lograr que se deroguen esos decretos lesivos a los intereses del pueblo hondureño”, dijo Suyapa Figueroa en conferencia de prensa ayer.

La Plataforma de Salud y Educación que aglutina a ambos gremios puja porque el Gobierno derogue los decretos ejecutivos 005-2019 y 009-2019 con relación a la declaración de emergencia en los sistemas nacionales de Salud y Educación.

Disfrazan lucha Coalición de Médicos en Acción Honduras, aseguró que el Colegio Médico disfraza lucha del gremio con bandera política de Libre.

“Pedimos a las bases mantenerse alerta, reiteramos al pueblo que esta lucha es para reinvindicar los derechos a la salud y educación y que esta no puede ser una lucha política partidaria porque en las bases se ven los resultados y se refleja en las calles, estamos abiertos al diálogo, pero el Gobierno no está cumpliendo”, expresó la Presidenta del Colegio Médico.

También emplazaron a derogar los decretos PPCM 026-2018 y PCM 027-2018, relacionados con la creación de las comisiones especiales para la transformación en Salud y Educación, respectivamente.

Otro decreto que está en la mira es el número 56-2015 de la Ley Marco de Protección Social.

Indefinidas serán las accciones que ayer los gremios médico y magisterial anunciaron. Seguirán protestas.

Sin atenciones

Las medidas llevan a que solo se dé atención en el área de Salud en emergencias, hospitalización y áreas críticas y en Educación, las clases se suspenden porque los maestros están en asambleas.

Ante la determinación de los gremios, el Gobierno instaló ayer 15 clínicas móviles en Tegucigalpa, donde 20 médicos generales atienden a los pacientes que por las protestas no recibieron atención en el Hospital Escuela y tienen un lote de medicamentos para dar una respuesta inmediata a la población. “Los directores de hospitales y centros de salud tienen instrucciones para que no se detenga la atención. Nos hemos preparado con un plan de contingencias para que aquellos médicos que no quieren atender la población, aunque tienen derecho a la protesta, no tienen derecho a afectar a la población”, explicó Alba Consuelo Flores, ministra de Salud.

10,000 médicos en Salud aseguran que es el déficit que tiene el sistema de salud, según datos del Colegio Médico de Honduras, por lo que el Gobierno debe poner atención a este sector.

Ayer en la Secretaría del Trabajo, representantes de Salud y sindicatos firmaron un convenio para mejorar los colaterales. “En Salud los trabajadores han estado trabajando y se les han dado los beneficios que solicitaban”, dijo Carlos Madero, ministro de Trabajo.



Comisión no está en negociación. Arnaldo Bueso, ministro de Educación, fue contundente. “No está en el tapete de negociación el tema para que desaparezca la Comisión Transformadora de la Educación”.

Aseguró que hay un diálogo abierto, y que se mantienen las mesas técnicas, donde llegaron cinco de siete colegios magisteriales. “No hay excusa para que sigan las tomas, porque en las mesas técnicas están incluidos todos los temas que ellos han puesto, estamos de acuerdo que tienen que informar, pero dejar sin clases, no es posible”. Yuri Hernández del Pricphma, dijo que tienen desconfianza del Gobierno.