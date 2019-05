¡Polémica! Héctor Vargas llama "maricón" a Diego Vázquez de cara a la semifinal

San Pedro Sula, Honduras.

Polémica. El argentino Héctor Vargas se refirió en su más puro estilo al entorno del primer juego de la semifinal ante Motagua, que su equipo perdió 2-0.

En la conversación con los medios el resultado fue lo de menos, Vargas dio rienda suelta a toda la indignación acumulada por el trato que según él recibieron en Tegucigalpa. Le dejó varios dardos a Diego Vázquez e inclusive lo llamó "maricón".

“Digo que la vuelta es especial porque el recibimiento de ellos fue especial”, comenzó diciendo con ironía.

Después relató que Marathón llegó al Nacional sin la seguridad necesaria y así fueron recibidos, “me tiraron una lata de cerveza antes de entrar al estadio y a John Bodden también lo rozaron con una. Ahora te dicen que esto es fútbol”, manifestó.

Siguió con su relató de lo que pasó en la capital: “Después me tiraron una tabla que se la di al comisario y no la reportó. Si vos hacés una batalla cuando vuelvas no esperes que te tiren flores, en eso estamos seguros. Ellos querían eso, aca tendrán varias cosas”, sentenció de forma amenazante.

Añadió que al gerente verde Rolando Peña no lo dejaron entrar a la cancha. “Ahora están pidiendo que sea solamente fútbol”, recalcó.

Vargas arremetió nuevamente contra su compatriota Diego Vázquez, técnico del Motagua, y esta vez lo hizo hasta dudando de su orientación sexual: “Lo único que queremos es que se aguanten la que venga porque cuando uno la hace... Como el técnico de ellos que tiró la pelota por encima y después se fue a separar jugadores y ahora se hace el maricón diciendo que Rolin Peña se estaba abrazado con el árbitro”.

Aunque Vargas dijo que su llamado era en el plano deportivo, dijo esto a la barra de Marathón: “Lo único que le pido a la Furia Verde es que se muestre como furia, que todo lo que le hemos dado los jugadores y los técnicos, que esta es la oportunidad que se sienta en la cancha”.

Matías Galvaliz

El técnico del Monstruo también se refirió al incidente en el que John Bodden le dio un golpe a Matías Galvaliz.

Vargas dio su versión de los hecho, “el chiquito ese (Galvaliz)se burló de todo el mundo y no se dio cuenta que se metió con Bodden. Vamos a explicar bien. Este chiquito pasa por el banco como burlándose de los futbolistas y se cruza con Bodden. Eso es una manera de insultar, después hizo un gesto y ahí está el video. “Se quiso burlar de alguien que te puede dar una trompada”, dijo.

¿Se justifica la reacción de Bodden?, le preguntamos y respondió sin tapujos, “totalmente, es un ser humano. Alguien se viene a burlar de vos, no es el lugar quizás, pero si no era ahí en el túnel o en algún lado, pero había que agarrarlo para que realmente sepa como tiene portarse.

Ahí hay un video donde dice le rompimos el ojete. ¿Qué te crees,que sos Rambito? Se comió el bombazo y quedó atorado. A mí me hubiese hecho eso como jugador y hago lo mismo o más”, manifestó.

Al final Vargas dicen que están analizando el partido que perdieron que están de buen ánimo: “Siempre digo lo mismo cuando vos haces un gol, el segundo lo hace el rival o el árbitro. Así le pasó al Barcelona, le metieron tres y el cuarto se lo metieron los jugadores, eso está en el fútbol”.