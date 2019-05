Protestas de médicos y maestros continuarán mañana de forma indefinida: Suyapa Figueroa

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, dijo este martes que mañana continuarán las asambleas informativas y solamente atenderán en las emergencias.

Esta mañana miles de centros educativos y hospitales amanecieron cerrados debido a asambleas informativas de los sectores magisterial y de la salud.

Los hospitales psiquiátricos Santa Rosita y Mario Mendoza amanecieron cerrados por las acciones de protesta de los profesionales de la medicina.



El centro asistencial más grande de Honduras, el Hospital Escuela, también está semiparalizado, sin embargo, en las afueras de ese centro se encuentra un buen grupo de personas que albergan la esperanza de ser atendidos.

Pese al llamado de acudir a la mesa de diálogo, los gremios médico y docente anunciaron asambleas informativas y la suspensión de los servicios en ambas áreas.



El CMH llamó a sus afiliados a las asambleas informativas a nivel nacional a partir de las 7:00 am en todos los hospitales públicos y centros de salud.



Los médicos anunciaron que no abandonarán las áreas críticas; es decir, las emergencias y las salas de hospitalización.



La atención en la consulta externa no será dada a los pacientes. El Colegio Médico informó en un comunicado que las asambleas son para defender el derecho a la salud pública.



Por su parte, los dirigentes magisteriales anunciaron que van a asambleas informativas en San Pedro Sula y Tegucigalpa.



La ministra de Salud, Alba Flores, llamó al CMH a entablar un diálogo para no afectar a la población. Los docentes ayer debían acudir al diálogo y no se presentaron.