La "niña piel de pescado" de Nicaragua

Cuando la bebé nació, su apariencia era tan extraña y sangraba tanto que los médicos no querían mostrarla a su madre, y al hacerlo ocultaron su carita. Era el primer caso conocido de ictiosis laminar en Nicaragua, o 'la niña piel de pescado', como le dicen ahora.



'Nació como una pelotita de sangre, cuando uno la agarraba le chorreaba la sangre (...) yo me asusté al verla, me desmayé. Me pusieron tratamiento para que no me volviera a desmayar y pudiera darle de mamar', dice a la agencia Efe la madre, Jazmina Urbina, una campesina que, al ver que su hija sobrevivía dentro de aquella piel, la llamó Milagros.

