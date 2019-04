Unos L3,920 millones debe la Enee a EEH por costos fijos

Maletines

Sobre la cancelación del 52% de los contratos de generación de energía que no cumplen con el suministro, el titular de Energía, Roberto Ordóñez, dijo que vale aclarar que son contratos que no han iniciado operación comercial y por lo tanto la Enee no paga nada por ellos.Tampoco es correcto afirmar, dijo, que todos son contratos con empresas de “maletín”. “Hay empresas serias que tienen interés genuino de desarrollar los proyectos, pero no han completado sus trámites legales o cierres financieros.La Enee debe tener claridad en elegir los mejores, precisó.