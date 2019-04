Disputa entre EEUU y Turquía opaca los 70 años de la OTAN

Washington, Estados Unidos.

Las tensiones subían de tono ayer entre EEUU y dos de sus aliados de la OTAN, Turquía y Alemania, en un momento en que la alianza militar abrió la conmemoración de su 70 aniversario, una celebración que busca mostrar unidad frente a Rusia.

Unas horas antes de que comenzara la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los 29 países que componen el pacto militar, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, llamó la atención de Alemania por el nivel del gasto militar y de Turquía por comprar un importante armamento a Rusia.

“Alemania tiene que hacer más. No podemos asegurar la defensa de Occidente si nuestros aliados se vuelven dependientes de Rusia”, dijo Pence.

Para Pence es “inaceptable que la mayor economía de Europa siga ignorando la amenaza de una agresión rusa y descuidando su propia defensa y la defensa común”.

Fechas 28 febrero 1994

Ataque. La OTAN abrió fuego por primera vez al abatir cuatro aviones serbios en una zona de exclusión aérea impuesta por la ONU en Bosnia Herzegovina.



11 septiembre 2001

Inédito. EEUU se convirtió en el primer país miembro en invocar el Artículo 5 que dice que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque a todos. La OTAN respaldó a EUA en su guerra contra el terrorismo

“Si Alemania insiste en construir el gaseoducto Nord Stream 2, tal y como ha dicho el presidente Trump, esto podría convertir a su economía literalmente en una rehén de Rusia”, advirtió Pence.

Sin embargo, Pence prometió que EEUU “es ahora y siempre será el mayor aliado de Europa”, un cambio de registro importante teniendo en cuenta el escepticismo de Trump sobre la pertenencia de su país al pacto.

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, negó en un foro en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que su país vaya a ser dependiente de Rusia.

Pleito con Turquía. El aniversario llega en un momento de crecientes tensiones con respecto a Rusia, que se ha situado del lado de los separatistas en Ucrania y en Georgia y está bajo sospecha de haber interferido en las elecciones estadounidenses de 2016.

El bloque también tiene cada vez más diferencias con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ha emprendido una fuerte campaña de represión contra los disidentes en su país y ha amenazado con atacar en Siria a los combatientes kurdos que cuentan con el apoyo de EEUU.

El lunes Washington dijo que suspendería la participación de Turquía en el programa de su avión militar F-35 después de que Ankara adquiriera los sistemas antimisiles rusos S-400.

EEUU dice que los S-400 no son compatibles con los equipos de la OTAN y teme que este sistema ruso ultrasofisticado penetre los secretos tecnológicos del F-35.

“Turquía tiene que elegir si quiere seguir siendo un aliado clave de la alianza militar más exitosa de la historia o si quiere poner en riesgo la seguridad de su pertenencia por sus decisiones imprudentes que socavaban nuestra alianza”, advirtió Pence.

El ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, afirmó: “El trato de los S-400 es un trato cerrado”. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo ayer que la alianza no busca una “nueva Guerra Fría” con Rusia aunque instó a mayores esfuerzos de disuasión. “No queremos una nueva carrera armamentista. No queremos una nueva Guerra Fría. Pero no debemos ser ingenuos”, dijo Stoltenberg ante el Congreso estadounidense.

“No queremos aislar a Rusia. Nos esforzamos por mejorar la relación con Rusia”, dijo Stoltenberg.