México descarta cierre fronterizo pese a amenazas de Trump

Ciudad de México, México

No hay señales de que Estados Unidos concrete el cierre fronterizo total con el que ha amenazado el presidente Donald Trump, afirmó el canciller de México, Marcelo Ebrard.

"No hay cierre de ningún punto; nos han dicho que no va a ocurrir y esperaremos que no ocurra", dijo Ebrard en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Además, el Gobierno de México trabaja estrechamente con el de Estados Unidos para controlar el flujo de migrantes hacia el norte, afirmó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Indicó que las autoridades estadounidenses han comunicado a las mexicanas que están destinando personal que normalmente se ocupa de la revisión aduanera y de vehículos a la documentación de migrantes, especialmente centroamericanos, "que han llegado a Estados Unidos en un número superior a lo previsto".

Añadió que la red consular mexicana en Estados Unidos ha confirmado que sí existe ese flujo incrementado. "Sí tienen un problema real", abundó.

Precisó que este incremento deriva en una acumulación de migrantes en los puestos de ingreso, en especial en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, que sufre aglomeraciones en tres de sus ocho pasos fronterizos.

Indicó que la SRE está en contacto con el Departamento de Estado, con Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Seguridad Interior (DHS) "para resolver lo antes posible el problema".

"Lo que sí puedo decir es que no tienen planeado un cierre fronterizo completo", dijo, añadiendo que tal eventualidad sería contraproducente para ambos países.

Por otro lado, el canciller descartó que México vaya a modificar su política migratoria para contener el flujo de migrantes.

"La política migratoria de México fue enunciada claramente desde que firmamos el Pacto por una Migración Ordenada, Regular y Segura en Marruecos", expuso, aunque reconoció que se están haciendo ajustes al pasar de una política "hiperrestrictiva a una regulatoria".

Asimismo, aseveró que marcha "muy bien" el plan para el desarrollo integral de Centroamérica que impulsa en presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar los flujos migratorios.

Al respecto, dijo que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) está preparada para presentar el plan "en las próximas dos semanas".

Este mismo partes, el presidente estadounidense afirmó que está preparado al "100 %" para cerrar la frontera con México, aunque reconoció que su decisión podría tener consecuencias "negativas" en la economía estadounidense.

"Vamos a tener seguridad en este país, es más importante que el comercio. Así que tendremos una frontera fuerte y si no, entonces, vamos a tener una frontera cerrada. Y cuando cerremos la frontera, entonces estaremos frenando enormes flujos de drogas", dijo Trump en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

Interrogado sobre si le preocupan las consecuencias para la economía de Estados Unidos, Trump respondió: "Claro, va a tener un impacto negativo en la economía, pero la seguridad es lo que importa". EFE