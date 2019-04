Anuncian plan para reducir impacto de incremento de energía

Tegucigalpa, Honduras.



Con el objetivo de reducir el impacto en el bolsillo de los hondureños por incremento de más del 10% a la tarifa de energía, empresarios y Gobierno se reunieron este martes para elaborar un plan que minimice el golpe del alza, entre ellos, la cancelación del 52% de los contratos aprobados para la generación de energía que no están cumpliendo con el suministro.



El fin de semana pasado, las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) anunciaron que en la revisión trimestral de la tarifa de energía se decidió aumentar el costo en un 10% de forma global; es decir, para el sector residencial y empresarial.



Es por eso que hoy las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y Gobierno se reunieron en busca de una salida al "trancazo" que podría ocasionar cierre de negocios y perdidas de empleos, según los empresarios.



Roberto Ordoñez, ministro de la Secretaría de Energía, explicó que hay más de 210 contratos firmados para la generación de energía pero de esos solo el 52% están cumpliendo con el suministro, lo que representa perdidas para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

"La Enee tiene 210 contratos firmados para la generación de 4,000 megawatts de potencia, y los que están entregando energía solo son el 48%. Un 52% de los contratos que están firmados no están cumpliendo con el suministro; es decir, no están operando por distintas razones. No podemos seguir 'chineando contratos' que no van a entrar a operar, vamos a revisar cómo se pueden cancelar estos contratos siempre amparados en la ley", sentenció Ordoñez.

Además recordó sobre el otorgamiento de un bono para el 70% (1,250,000 familias) de los abonados de la Enee, el cual se aplicaría de mayo a diciembre de este 2019.

Este bono será para los usuarios del servicio eléctrico de escasos recursos económicos.

Por su parte, Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep dijo: "Pedimos que todos los contratos que no están en ejecución y que han violado la ley se terminen, no podemos tener una sobre-contratación eléctrica"



Añadió que "no se puede negar que el alza a la energía impacta negativamente en la población hondureña y en el sector privado" y por eso se está elaborando un plan integrado que ayude a reducir el "golpe".



Agregó: "Como sector privado pedimos que las acciones que se tomen se han de seguimiento y continuas en el tiempo".