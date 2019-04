La Cree explica al Cohep la fórmula usada en ajuste a la factura de la energía

Tegucigalpa, Honduras.



Los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) se encuentran reunidos este martres con la directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con quienes abordan sobre el último ajuste a la factura de la energía eléctrica.



El incremento que sufrirán los abonados del servicio eléctrico es de un 10%, y entró en vigencia desde el pasado 1 de abril.

Los comisionados de la Cree explican a los empresarios la fórmula con la que se hizo el ajuste a la tarifa eléctrica.



En la reunión también participan el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, y Roberto Ordoñez, secretario de Energía.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, dijo que el Consejo emitirá un pronunciamiento sobre el incremento a la tarifa eléctrica después de socializar el mismo con los comisionados de la Cree.



"Nosotros somos respetuosos de la ley, la misma dice que cada tres meses se va a revisar y la Cree tiene la potestad, lo que nosotros queremos ver es si el aumento que se aprobó, que nadie quiere el mismo, se debe a una cuestión de devaluación y del precio del petróleo, en el cual no tenemos ningún control, y si no es eso nosotros no podemos pagar la ineficiencia de la Enee, nosotros no estamos dispuestos a pagar”, explicó