Jessica Romero, la ingeniero que fue heroína en el título del Marathón LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras

Tras la consagración del Marathón LA PRENSA en la reciente final nacional del fútbol femenino, su goleadora Jessica Romero contó lo que significó anotar los dos tantos (global 2-1 ante Olimpia) con los que ella y sus compañeras se proclamaron reinas del balompié para damas en Honduras.

“Estos dos goles realmente que fueron muy especiales para mí, anoté en el juego de ida ante Olimpia (1-1) y en la vuelta, pues diría que por el minuto (113, tiempo extra) fue más dramático y logramos el título”, comentó la delantera.



Romero, de 33 años, oriunda de Toyós, departamento de Yoro, aseguró que desde niña fue una apasionada por el fútbol, pese a que, admitió, la idiosincrasia hondureña es “machista”.

“Me gusta el fútbol desde que tengo uso de razón, tengo tres hermanos y ellos no iban a jugar muñecas conmigo. Entonces jugábamos fútbol en el patio de mi casa en Toyós, todas las tardes después de la escuela armábamos las potras con ellos y otros amigos”, contó Romero, quien aparte de dedicarse al fútbol es ingeniero civil.



“Durante mi niñez tuve suerte de estudiar en escuelas, colegios y universidades donde les gustaba mucho el fútbol. Jugué muchos torneos, pero mi carrera a nivel federado comenzó en 2003 con el equipo femenino del Salzburgo”, rememoró la atacante quien también defendió las camisetas de equipos como el Roma (2005-2013) y Talbot (2013-2016).



Su llegada al Monstruo

“En el fútbol todos me conocen solo como Romero, casi nadie me llama Jessica”, contó la goleadora que desde hace tres campeonatos llegó al Marathón LA PRENSA.

“En 2016 me quedé sin equipo y la profesora Rosario Tejeda me buscó para reforzar al equipo. Me presentó el proyecto y me pareció. Somos las actuales bicampeonas regionales y ahora nacionales”, destacó.

Tras casi 16 años de carrera deportiva, Jessica Romero siente que le cumplió al fútbol, su más grande pasión, pero advierte que en un par de años podría retirarse para dedicarse a su vida personal y familiar.

“Tengo 33 años, espero jugar unos dos años más y luego me retiraré. Soy soltera aún y me gustaría tener una familia más adelante. Si sigo en esto no podría dedicarle tiempo a mis hijos”, opinó la egresada de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

“Actualmente soy directora de proyectos de infraestructura de Hondupalma, diría que mi pasión por la ingeniería y la construcción son casi como la que tengo por el fútbol. Es muy sacrificado para mí porque no tengo mucho tiempo para entrenar por el tema de los permisos, pero sí disfruto ambas cosas”, aseguró.

Romero a su vez se reportó lista para disputar el campeonato de clubes femeninos de la Uncaf que se disputará en Costa Rica entre mayo y junio de este año y no desaprovechó para demandar más apoyo.

“Hay mucha expectativa con el centroamericano que se viene, me siento lista y espero tener los permisos en mi trabajo para poder asistir. Juego al fútbol porque me gusta y no porque gane dinero, creo que el fútbol femenino necesita mucho más apoyo, hay muchas chicas talentosas, pero falta logística”, concluyó la atacante confesa admiradora de Lionel Messi.

Jessica Romero anotó en tiempo extra el gol que dio el campeonato nacional femenino al Marathón LA PRENSA.



Perfil:

Jessica Yamileth Romero

Edad: 33 años

Lugar y fecha de nacimiento: Toyós, El Negrito, Yoro, 13 de diciembre de 1985

Profesión: ing. civil

Posición: delantera

Carrera: Fue seleccionada nacional en 2012 y ha sido jugadora del Salzburgo, Roma, Talbot y Marathón LA PRENSA. Debutó a nivel federado en 2003.