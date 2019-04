Reinaldo Sánchez: "Debe terminarse el contrato con EEH"

1/4 Gran INJUSTICIA que sea una parte de la población Hondureña que deba pagar el alto costo de la Energía Eléctrica, en mi suma bien simple. 1.- Es INJUSTO que EEH no de las respuestas que la población esperaba en la parte que le corresponde... — Reinaldo Sánchez (@ReinaldoHN) 2 de abril de 2019

2/4 por lo que si debe terminarse el contrato con EEH a quien corresponda NO PERDAMOS más el tiempo y NO sacrifiquemos el pueblo. 2.- ha pasado mucho tiempo desde que los contratos de generación de energía empezaron, ha llegado el tiempo de hacer una JUSTA revisión de los precios — Reinaldo Sánchez (@ReinaldoHN) 2 de abril de 2019

3/4 3.-NO HAY TIEMPO q perder para terminar de una vez por todas con los problemas estructurales a lo interno de la ENEE que resulta en energía más cara y 4.-HONDURAS NO CONTROLA los precios del petróleo por lo que debemos tener claridad que no depende de nosotros como país — Reinaldo Sánchez (@ReinaldoHN) 2 de abril de 2019





4/4 Finalmente reconocemos el esfuerzo del Gobierno por subsidiar el 70% de los abonados y así evitar que el aumento salga de los bolsillos de la población más pobre de Honduras — Reinaldo Sánchez (@ReinaldoHN) 2 de abril de 2019