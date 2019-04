Aumenta indignación contra EEH

San Pedro Sula, Honduras.

A pesar de que el Gobierno ha hecho varios llamados de atención a la Empresa Energía Honduras (EEH), los abonados siguen poniendo una lluvia de quejas contra el servicio que reciben por parte del consorcio colombiano-hondureño.

Quejas por cobros excesivos y señalamientos por los prolongados cortes de energía son de las denuncias más constantes por parte de los usuarios.

Cada día, varias de las oficinas de EEH son insuficientes para la cantidad de clientes que llegan con reclamos, al grado que las personas deben esperar afuera de las instalaciones para ser atendidas.

Clientes afirman ser víctimas de reiterados abusos y estar cansados de no hallar soluciones a sus problemas.

“No tengo negocio y Empresa Energía Honduras me exige un pago acumulado inmediato de L196,840. Mensualmente me salen recibos de más de L2,000. No es justo que uno de pobre pague todo ese dinero, porque uno no consume eso”, expresó Lucía Mejía, quien vive en la colonia Micheletti, sector de Cofradía.

Abonados como Mejía aseguran que se sienten impotentes.

Dato Autoridades de la Enee, Ministerio de Energía, Superintendencia de las Alianzas de Participación Público-Privada, Consejo Nacional de Energía, Ministerio de Finanzas, entre otros organismos, informaron en noviembre pasado sobre cobros irregulares aplicados por EEH a usuarios, tras lo que se ordenó a la empresa que hiciera la devolución de dinero a los clientes.

“Solo tengo dos focos y un ventilador y una refrigeradora que solo enciendo a veces, cuando consigo pescado para vender; pero me cobran en exceso y uno no tiene cómo defenderse”.

El contrato de alianza público-privada fue suscrito por el Gobierno de Honduras con EEH en 2016.

Indignados. Mejía considera que “es pésima la labor de Empresa Energía Honduras. Desde que se solicita el contador empiezan los abusos, pues en el formulario le ponen que uno tiene refrigeradora, estufa eléctrica, licuadora, aire acondicionado y otros artículos, aunque no sea verdad. Si uno no acepta, dicen que no se puede continuar con la solicitud. Quieren que todo sea a la fuerza”.

Dato abonados afectados por cobros irregulares de EEH había hasta noviembre de 2018, dijo el Gobierno

La afectada agregó: “Esta empresa no debe continuar en el país porque está haciendo mucho daño a los más pobres”.

José Felipe Bobadilla, de Chamelecón, San Pedro Sula, es otro cliente inconforme con las mediciones de energía que le hace EEH.

“Me hacen cobros injustos con el contador nuevo. Quité la mitad de focos de mi casa, solo dejé tres, tengo una refrigeradora vieja y ni plancho la ropa para ahorrar energía, y aún así sube la cuenta”, manifestó.

Bobadilla siente que no hay un verdadero estudio de los casos para corregir los cobros.

“Uno viene a arreglar y aquí no solucionan nada”, lamentó.

Agregó que “esta empresa no cumple lo que debería hacer. Esos contadores digitales cobran de más. Es injusto lo que le hacen al más pobre”.

Inconformidad. Elda Isabela Argueta, residente de la aldea Las Delicias de Zapotal del Norte, es otra abonada molesta con los cobros recibidos.

“Mi reclamo es por el cobro exagerado. Es demasiado. Me salen como 700 lempiras al mes. Se acumuló y me cobraron como 9,000. Me obligaron a pagar primero L3,327 y después cuotas de L498 y en mi casa no hay prácticamente nada”, indicó.

“Es una injusticia que EEH trate a los pobres así. Hasta dejamos de usar la refrigeradora y me aumentó el cobro. Es un abuso”.

Argueta también coincidió en pedir que “ojalá cambien ya a esta empresa. Cuando estaba la Enee era mejor. Deberían cancelarles el contrato. Se aprovechan de los hondureños”.

José Medina, de Cofradía, contó que “nos están cobrando demasiado. Tenía una cuenta acumulada de 6,300. Me pusieron contador y en dos meses me salen L3,000 más. Solo tengo cuatro focos, un ventilador, un televisor y una refrigeradora. Ese cobro se lo inventan”, cuestionó.

Medina dijo que “Energía Honduras mejor que se vaya. Antes no era todo perfecto, pero estábamos mucho mejor que ahora”.

Blanca Estela Pérez Amaya, del sector de Choloma, dijo que no le han ayudado ni a arreglar el nombre con el que ingresaron su usuario.

“Me escribieron mal el nombre y uno se da cuenta hasta que le llega el primer recibo. He venido varias veces y se niegan a corregirlo. Esto es el colmo”.

Dato Problema. Entre septiembre y octubre del año pasado hubo pérdidas de 2,266,791,480 gigavatios hora, según informe de MHI.

Expresó: “El servicio de EEH es pésimo. Que se vayan. No es posible que hagan lo que quieran con los hondureños”.

Sector privado. Otra de las quejas son por los prolongados cortes de energía, los cuales EEH suele justificar debido a “trabajos de mantenimiento programados a la red de distribución”.

En reiteradas ocasiones, representantes del sector privado han manifestado que son afectados por estos cortes, pues en el caso de pequeños negocios no cuentan con plantas de generación de energía para mantener en buen estado sus productos refrigerados.

En estos años, el Gobierno ha confirmado en más de una ocasión que han encontrado irregularidades, especialmente en los cobros a los abonados.

Cronología MES - AÑO Agosto 2017

Agosto 2017

Problema. Gobierno dice que se devolverá a abonados L22 millones por valores cobrados indebidamente a los usuarios por parte de EEH.

MAYO 2018

Llamado. EEH eliminó la doble facturación, el cobro retroactivo y el promediado tras el ultimátum que les dio el presidente Hernández.

Noviembre 2018

Medida. Gobierno anuncia que EEH debe devolver unos L117 millones a más de 60,000 usuarios afectados por cobros irregulares.



Marzo 2019

Revisión. Diputados del CN anuncian que evalúan la labor de EEH y no descartan votar a favor de que sea cancelado el contrato con la empresa por las quejas de los hondureños.

Revisión. Diputados del CN anuncian que evalúan la labor de EEH y no descartan votar a favor de que sea cancelado el contrato con la empresa por las quejas de los hondureños.

Otro de los incumplimientos de EEH, según informes de Manitoba Hydro International (MHI), empresa supervisora, es que no se ha cumplido con los porcentajes de reducción de pérdidas que debía alcanzar EEH.

Medidas. En mayo de 2018, para mejorar el servicio EEH eliminó la doble facturación, el cobro retroactivo, y el promediado, se comprometió solo a instalar contadores certificados y eliminar el cobro por los contadores. Esto tras recibir el ultimátum del presidente Juan Orlando Hernández. EEH afirma que poco a poco ha ido logrando reducción de pérdidas, tanto técnicas como las no técnicas (conexiones ilegales), con lo cual ha logrado incrementar los niveles de recaudación que al final van a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

En noviembre del año pasado, el Gobierno ordenó a EEH devolver L117 millones a más de 63,000 usuarios, pues se determinó tras una evaluación que se les habían hecho cobros irregulares. Debido a que las quejas han seguido, algunos diputados han afirmado que se examina en el Congreso la labor de EEH y que no descartan votar para que se les cancele el contrato.

Entre los logros de EEH está el conseguir que empresas o usuarios que antes no pagaban energía ahora paguen por el servicio; aunque en general, el rechazo al servicio de EEH es muy grande.

El precio del kilovatio hora aumenta hoy 44 centavos TEGUCIGALPA. El costo del kilovatio hora aumenta a partir de hoy 44 centavos para los 1.8 millones de clientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).El precio promedio del kilovatio hora se incrementa de 4.36 a 4.80 lempiras. Así lo aprobó la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que a través de su presidente Gerardo Salgado dijo que el ajuste tarifario es de 10% global. El nuevo pliego tarifario estará vigente del 1 de abril al 30 de junio de 2019. Ese incremento ha generado malestar en los abonados de la Enee, ya que desde que entró en vigor la Ley General de la Industria Eléctrica, en julio de 2019, el ajuste a las tarifas ha sido la única medida que se ha aplicado. En el trimestre anterior enero-marzo, la tarifa observó una insignificante rebaja de dos centavos a pesar de que el precio del diésel y del búnker acumuló 10 rebajas. Ese incremento de 10% es el más fuerte desde mayo de 2016, cuando se puso en vigor el sistema tarifario trimestral y que experimentó un alza de aproximadamente 20%. El segundo incremento más alto corresponde a octubre pasado, cuando en promedio subió 18% la tarifa.



Impacto. De acuerdo con expertos consultados, el ajuste general de 10% en la tarifa eléctrica tendrá un impacto de alrededor de L200 millones mensuales y de 1,800 millones en nueve meses.

En enero pasado, los ingresos por venta de 475.79 gigavatios hora generaron L 2,074.8 millones.

Los ingresos por la venta de energía se destinan para cubrir los onerosos contratos renovables y térmicos, el servicio de la deuda y el pago de salarios.