Barrida en Coalianza por crisis para pagar la planilla

Los corren por no pagar TEGUCIGALPA. La deplorable situación financiera de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) se refleja hasta en la ausencia de una máquina para sacar fotocopias.Las fotocopiadoras que tenía Coalianza las habían adquirido bajo un sistema de consignación a cambio de un pago mensual amarrado al número de copias fotostáticas que utiliza la institución. Ante la falta de pago de varios meses, la empresa decidió retirar sus máquinas para no seguir absorbiendo pérdidas.El golpe final lo recibieron hace algunos días cuando el propietario del inmueble en la residencial Miramontes les dio de plazo hasta el 20 de mayo próximo para que se trasladen a otro lugar.Ese traslado a un nuevo local está incierto porque no cuentan con fondos para ese fin.