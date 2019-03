Sectores de San Pedro Sula, El Progreso y Tegucigalpa estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón de luz para diversos sectores de San Pedro Sula, El Progreso y Tegucigalpa, para mañana lunes.



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Las Mesetas

Col. Villa Eugenia

City Mall

Power Chicken



El Progreso.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Palermo

Col. Fraternidad de La Paz

Col. Nacional

Col. San Antonio

Centro penal de El Progreso

Finca 4

Finca 8

Aldea San José de La Tarrera

Col. Willian Hall

Col. 27 de Octubre

Col. Sinaía

Col. Mendienta

Col. 21 de Mayo

Col. Montefresco

Col. Carlos Roberto Reina

Col. Pajuiles

Col. Tulines

Col. Las Palmas

Aldea San Antonio



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Res. Palma Real

Col. Godoy

Fhis

Col. Lomas de Toncontín y zonas aledañas



Distrito Central, F.M.- 2:00 pm a 4:00 pm

Molosa

Unilever

Pepsi

DHL

Complejo Industrial Ofibodegas

Res. Palma Real

Col. Godoy

Fhis

Col. Lomas de Toncontín

Col. Satélite

Loarque

Diario El Heraldo

Altos de Loarque

International School

Aldea Loarque

Río Grande

Mármoles de Honduras

Pollos El Cortijo

Germania

I.P.M

Col. Godoy

Lomas de Toncontín y zonas aledañas