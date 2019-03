Un muerto y al menos ocho heridos deja accidente de bus en Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.

Una persona muerta y al menos ocho heridas dejó un accidente de tránsito suscitado la tarde de este sábado en la carretera CA-5, en el sector de Zambrano, Francisco Morazán.

La fémina fallecida producto de un trauma abdominal, torácico y respiratorio, es Selena Antúnez Rosales (36), residía en la colonia Los Llanos de Tgucigalpa, mientras que los golpeados son Eduardo López Bustillo, de la aldea Río Abajo de Tegucigalpa, Liliam Dinora Salinas (38), residente en San Pedro Sula, Alejandra Banegas (25), Isela Palma Rosales (25), de Villanueva y José López Bustillo (25), de la aldea Río Abajo de Tegucigalpa; de los otros dos se desconocen las identidades.



Información preliminar indica que los heridos se transportaban en un autobús con registro 18 procedente de Tegucigalpa y con destino a Comayagua, el cual chocó contra dos vehículos livianos, tipo turismo y terminó saliéndose de la carretera.

Al lugar del accidente se desplazaron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos para intervenir en la atención. Se informó que los lesionados fueron llevados en carros de la Concesionaria Vial Honduras (Covi) al Hospital Escuela Universitario (HEU) en la capital.

Lea también:Investigan si tragedia en Tegucigalpa fue por falla en frenos de camión

De momento no se conoce la causa que ocasionó el accidente y que casi terminó en tragedia. Serán los elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (Dnvt) quienes determinen el motivo de lo sucedido.

Momento en que equipos de rescate trabajaban en el lugar donde se registró el accidente de tránsito.

-Sépalo-

La imprudencia de los conductores al volante va en aumento, pues la mayoría de los accidentes se dan debido a que los motoristas no están atentos al volante, no manejan a la defensiva, utilizan el celular mientras conducen y no respetan las señales de tránsito.

Los accidentes de tránsitos son la segunda causa de muerte en el país y las cifras siguen creciendo debido al irrespeto a la Ley de Tránsito y la falta de campañas de concienciación.

Ante las alarmantes cifras, una de las medidas para mejorar la seguridad vial, propuestas por la Dnvt, es la de agravar algunas faltas que constituyen factores de riesgo, esto significa que aumentarían las multas.



También proponen fortalecer el proceso de otorgamiento de licencias, exigir condiciones de seguridad en cada uno de los vehículos, incorporar un seguro obligatorio que incluya daños a terceros así como establecer límites de seguridad en áreas urbanas, rurales e interurbanas cuando no exista señalización vial.



El comisionado Gerzon Velásquez, director de la DNVT, dijo que los accidentes constituyen un problema social grave y es un tema que no ha sido tan visibilizado y ha ido creciendo en los últimos diez años.

Noticia en desarrollo