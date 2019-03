Arrestan a la hondureña "Lady Frijoles" por supuesto asalto en EEUU

Estados Unidos.

La hondureña Mirian Yamileth Zelaya Gómez, más conocida como "Lady Frijoles", fue arrestada en las últimas horas por un supuesto ataque contra la dueña de la casa donde ella y su hermana vivían, según reporta en su sitio Univisión Dallas.

Sobre Mirian Yamileth y su hermana Mirna pesa el cargo de asalto agravado con un arma mortal y se encuentran encerradas en la cárcel Kays Tower de Dallas, Texas. Ahora, las mujeres tienen la posibilidad de salir bajo fianza si pagan una multa de 10,000 dólares.

En los registros de la página oficial del Condado de Dallas, aparece la foto de "Lady Frijoles" con un semblante resquebrajado y aparentemente con unas libras de más desde la última vez que se le miró en redes sociales, cuando cruzó a EE.UU. en diciembre pasado.

Página oficial de Dallas County, la cual muestra los datos de la hondureña Mirian Zelaya.

Aunque los registros oficiales no dan más detalles de los motivos por los que ambas hermanas fueron detenidas, sí revelan que tanto Mirian como Mirna fueron encarceladas la madrugada del miércoles 27 de marzo.

La bloguera Chamonic reportó que supuestamente la mujer a la que agredieron es la tía que les brindó su casa cuando llegaron a vivir a EE.UU. Mirian y Mirna Zelaya fueron fichadas por la corte de Texas, hasta el momento se desconoce si esto afecte su situación migratoria debido a que su estancia en Estados Unidos fue por asilo político.

Página oficial de Dallas County sobre Mirna Zelaya, hermana de "Lady Frijoles".

-Para recordar-

La mujer que llegó a Estados Unidos como parte de la caravana migrante se ganó el repudio en redes luego que en medio de una entrevista criticara la comida que le daban en territorio mexicano.

Zelaya fue apodada “Lady Frijoles” ya que encendió el debate cuando se quejó de los frijoles molidos que le daban en México, porque, según ella, eso era comida para los cerdos, según citó en su portal El Diario de Hoy.

La hondureña fue entrevistada en medio de un descanso de la caminata: “Yo sé que no es a fuerza que le den de comer a uno, y la verdad la comida que están dando aquí es fatal. Mire puros frijoles molidos, como si les estuvieran dando de comer a los chanchos (cerdos) y ni modo, hay que comerse esa comida, sino pues nos morimos de hambre”, declaró a una televisora alemana mientras mostraba frijoles fritos y tortillas.

-Debate en redes sociales-

Ante las múltiples críticas recibidas, posteriormente, se disculpó: “Hemos caminado por todo México y hemos recibido mucha ayuda. Tengo todo que agradecerles, yo he criado a mis hijos con mucho esfuerzo y dándoles frijoles y tortillas. Yo pido perdón a los mexicanos”, dijo la mujer.

Zelaya agregó que cuando el periodista llegó a entrevistarla estaba molesta por una mala experiencia que había pasado minutos antes: “Uno de los jóvenes que estaba repartiendo la comida, intentó forzar a mi hija a que comiera, cuando ella estaba enferma del estómago, como ella no quería, él se quejó: ‘Estos pu… hondureños no quieren comer frijoles’”.



Insistió en que quería llegar a Estados Unidos por tratamiento médico para su hija sordomuda. “Yo solo quiero conseguir tratamiento para que ella pueda oír y que no podía pagar en mi país. Si luego tengo que volver allá, lo hago”, explicó. Pero, cuando los ánimos contra la mujer parecían calmarse, cibernautas encontraron una nueva razón para descargarse contra Zelaya.

Usuarios recopilaron imágenes de la centroamericana en varias redes sociales que sugieren que no es tan pobre como se pensaría, tras haber abandonado su país.