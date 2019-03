Pedrinho: "Extraño a Honduras, siento mucho la falta de todos"  

Río de Janeiro, Brasil

Hablar del brasileño Pedro Aparecido Santana, mejor conocido como Pedrinho, es referirse a uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga Nacional de Honduras en los últimos años.

Muchos siguen recordando sus grandes actuaciones con la camiseta del Real España y Motagua, además de su peculiar festejo tras sus goles en donde festejaba al "estilo conejo".

Te puede interesar: El posible 11 titular de Honduras frente a Ecuador

Ahora ya retirado de las canchas como futbolista, el ex mediocampista carioca desde su natal Brasil, conversó con Diario LA PRENSA en donde recordó sus grandes momentos en el balompié catracho, su actualidad y los planes que tiene a futuro.

Además, Pedrinho se refirió sobre lo que fue la posibilidad de vestir la camiseta de la selección de Honduras y el día en que estuvo a punto de perder la vida tras un accidente de tránsito.

"Yo llegué a Honduras por medio de un video que llevó Luciano Emilio y se lo mostró al profesor Edwin Pavón, él vio mis goles y fui a una prueba, luego me quedé en el 2003 con el Real España", dijo el brasileño al recordar cómo fue llegada a territorio hondureño.

"Tengo grandes recuerdos, especialmente los títulos que pude conquistar. Con la máquina del Real España ante Olimpia en un partido espectacular, nadie creía en nosotros y logramos ganar. Con Motagua también ante Olimpia en San Pedro Sula y la Copa Uncaf", recordó.

El brasileño se conmovió al recordar que Edwin Pavón y Juan de Dios Castillo fueron su estrategas en su paso por la Liga Nacional y hoy lamentablemente ya no están.

"Edwin Pavón fue mi primer entrenador en Honduras, fue un excelente director técnico. De mucha táctica, muy inteligente para poner el equipo, luego se fue a la selección y vino Juan de Dios Castillo. Ambos me dieron la confianza y el cielo está de fiesta, tiene dos buenas personas", señaló.

Selección de Honduras, su peculiar festejo y accidente

Allá por septiembre del 2003, el DT serbio Bora Milutinovic era el estratega de la selección hondureña y convocó a dos naturalizados a la Bicolor, a los brasileños Marcelo Ferreira y Denilson Costa. Tras esta decisión, el nombre de Pedrinho sonó en más de una ocasión para llegar a la H.

"Hubo un momento en que la gente comentaba la posibilidad de que yo pudiera jugar en la selección, pero no era necesario ya que habián jugadores en mi puesto muy buenos en mi época, se tenían excelentes mediocampistas y Honduras siempre ha tenido buenos jugadores, hay que trabajarlos muy bien para seguir adelante", relató el ex volante.



"Pero hubiera sido un honor ponerme la camiseta, soy muy grato. Mis dos hijos nacieron en territorio hondureño, uno nació en San Pedro Sula y el otro en Tegucigalpa. Extraño a Honduras, siento mucho la falta de todos".

Pedrinho anotó 64 goles en la Liga Nacional, la mayoría los celebró con su sello: imitando a un conejo y en más de una ocasión ese festejo generó malestar en los rivales ya que lo veían como una burla.

Sin embargo, el ex futbolista aclaró el origen de su peculiar celebración. "Partió por medio de una ahijada, ella tenía tres años en aquel entonces y me hizo un pedido, que festejara como conejo y me lo enseñó", contó.

Y añadió: "Cuando llegué a Honduras y anoté el primer gol, lo hice una vez y en la calle los niños se pusieron felices y me pedían que lo hiciera otra vez , en los supermecados y centro comerciales siempre me hacían esa petición y así fue como se quedó el festejo".

Uno de los momentos duro que vivió Pedro Aparecido Santana en Honduras fue cuando estuvo a punto de perder la vida tras un accidente de tránsito.

"Sufrí un accidente en la carretera, iba de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa y choqué contra una rastra. Una semana antes Edy Vásquez había sufrido un accidente y falleció, fue un momento muy complicado", dijo.

Además, el jugador confesó que tuvo ofrecimientos para llegar a la institución olimpista aunque al final no se pudo concretar su llegada.

"Cuando salí del Motagua, hubo una oferta del Olimpia. En aquel momento Juan de Dios Castillo era el entrenador y hablamos con la gente del Olimpia, pero no logramos un acuerdo".

Su adiós de Honduras y actualidad

En enero del 2008, Pedrinho tomó la dura decisión de salir de Honduras y volver a su país luego de cinco grandes años en la Liga Nacional.

"Ya en la útima temporada con Motagua estaba en la banca, el profesor Primi Maradiaga tenía que contratar jugadores más jovénes y yo ya tenía 35 años de edad. El profe quería otros jugadores, pero me habló de frente y me dijo que ya no me tenía más en sus planes, es parte del fútbol y me fui con mi familia", indicó.

Hoy el brasileño ha seguido ligado al fútbol, tras su retiro como futbolista profesional, se dedica a entrenar a niños.

"Siempre he estado ligado al fútbol, tengo la escuela Arena Pedrinho, le enseñamos a los niños como jugar al fútbol, el comportamiento. Uno cuando entra en el fútbol nunca quiere salir", reveló.



"Entrenamos a niños de cinco a 15 años de edad, tengo una cancha pequeña que hicimos acá en Brasil. Tenemos un canal que se pueden econtrar en Youtube".

Por útlimo, el brasileño no descarta regresar a Honduras como director técnico y es consciente que se alistará para poder recibir una oportunidad.

"Extaño a la gente de Honduras y ojalá un día pueda dirigir a un equipo, tenemos que prepararnos muy bien", finalizó.

Pedrinho llegó a Honduras en el 2003 y su primer equipo fue Real España

Pedrinho festejaba sus goles emulando un conejo y aseguró que fue por pedido de un familiar