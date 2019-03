Por límite de cupos, jóvenes no pueden estudiar Medicina

San Pedro Sula, Honduras.



En cada proceso de admisión son más de 350 aspirantes los que hacen la prueba de aptitud académica (PAA) y la prueba de conocimiento de las ciencias naturales y de la salud (PCCNS) para ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs).



No obstante, la casa de estudios solo da 100 cupos al año para Medicina en Unah-vs, 50 en el primer proceso de admisión y 50 para el segundo y tercero, por ello decenas de jóvenes ven frustrado su sueño de ser médicos.

Victoria Granados (18 años) se sometió al proceso de admisión en 2017, logró aprobar la PAA con más de 1,100 puntos, que es el puntaje mínimo que se requiere para aprobarla para la carrera de Medicina; en la PCCNS obtuvo una calificación de 460 puntos, sin embargo, la joven no sabe por qué no logró ser parte de los 50 cupos.



“Me sentí capaz de aprobarla y lo hice, pero no logré entrar. No estoy en contra de los cupos, pero creo que deberían ampliarlos, ya que 50 son muy pocos, lo cual nos limita querer estudiar a los que deseamos”, dijo la joven, que tuvo que ingresar a la carrera de Odontología.

Las autoridades de la Unah mediante una fórmula matemática asignan los cupos. Raúl Arita, jefe de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (Eucs), explicó que para que al aspirante se le aplique la fórmula debe obtener 1,100 puntos o más en la PAA, independientemente del puntaje en la PCCNS. “Aplicarle la fórmula significa que el aspirante aparece en el ranking, eso le permite competir con los demás, pero solo los 50 primeros cupos entran”.



Arita indicó que en cada proceso de admisión entre el 40% y 50% de los aspirantes logran quedar dentro del ranking . En la última PAA de 2018, los datos de la Unah-vs establecen que un total de 261 jóvenes lograron entrar a esa lista.



Ampliación



A criterio de la directora del campus universitario, Isbela Orellana, la cantidad de cupos es poca. “Aquí no se tuvo que limitar a 50 cupos por período, pudieron aumentarlo, ya que no se garantiza que todos egresen de la carrera”, manifestó.



Orellana indicó que para que haya una ampliación, las autoridades de la Eucs tienen que presentar una propuesta.



Sin embargo, Medicina es una de las carreras que cambiará su plan de estudios; actualmente se trabaja para presentar la propuesta. Será hasta que finalice el rediseño que verán si se puede ampliar el número de cupos. “Con la nueva propuesta se requiere un número módico de estudiantes por clase, entonces no podemos pecar antes cometiendo el error de ampliar los cupos. Cuando se implemente el plan de estudios hablaremos de ese tema”, detalló Arita.



Pastor Laínez, coordinador de la carrera de Medicina, manifestó que con el actual plan de estudios no se pueden ampliar los cupos.



“Con la actual capacidad instalada de docentes que tenemos no se pueden ampliar, pero con el nuevo plan habría una posibilidad”, apuntó.



Muchos de los que no pueden ingresar a Medicina optan por entrar a otra carrera del área de la salud y muy pocos se van a las universidades privadas.



Las autoridades indicaron que desde que se implementó el sistema de admisión han tenido un impacto positivo en la calidad de la formación y en el perfil del egresado. “El grupo de los que entran tienen un nivel muy alto; además, la deserción en la carrera disminuyó”, informó Arita.