Presentan contrato que vincula a “Mi Rosa” con testaferro de Los Cachiros

Tegucigalpa, Honduras.

El informe de la pericia de dispositivos electrónicos y vinculación criminalística, fue evacuado ayer en el juicio que se le sigue a Rosa Elena Bonilla de Lobo, Mauricio Mora Padilla y Saúl Escobar, los tres implicados en el caso Caja Chica de la Dama.

Esta pericia mostró la información que se encontró en los dispositivos electrónicos que se requisaron durante los allanamientos que se realizaron en las viviendas de los acusados el pasado 28 de febrero de 2018. En horas de la tarde se evacuó otra pericia, la de vinculación criminal a la computadora y disco duro hallados en la casa de Mauricio Mora. Entre los hallazgos más relevantes destaca un documento en formato PDF, que fue encontrado en una computadora de Mora.

Se trata de un contrato firmado por Saúl Escobar, el que vincula a la ex primera dama con Francisco Mejía, testaferro y apoderado legal de Los Cachiros. Además, en el disco duro se hallaron contratos, cheques, recibos, actas de entrega, relacionados al Despacho de la Primera Dama. También se halló un documento en Word en el que se aprecia que se cambió la hoja de cómo estaban elaborados los contratos y se halló la constitución social de una empresa.

Para saber 1-Informe de escuchas telefónicas se presentó como parte de las pruebas que acreditó la Fiscalía. Fueron 13 escuchas, 9 interceptadas a Mauricio Mora y 4 a Rosa Elena Bonilla de Lobo. De Saúl Escobar no se presentó ninguna escucha.



2-Cuatro testigos presentados en el juicio Uno de ellos era contratista individual que acreditó que ejecutó obras por valor de más de cuatro millones de lempiras y que fue contratado mediante precalificación.

La documentación explicó el perito, tiene relación con el Despacho de la Primera Dama, la Unidad de Desarrollo Comunitario (Udeco) y el Patronato Nacional de la Infancia (Pani). En esa computadora de Mora hallaron un archivo denominado Liquidación Pani.

“El abogado Francisco Mejía ejerció muchos contratos y ese que muestran en PDF, no tiene ningún tipo de validez porque no fue validado por ningún agente de fe pública. Es una fotocopia, así como un documento escaneado que mientras no se valida no tiene credibilidad en el proceso”, explicó Juan Carlos Berganza, defensor de Rosa Elena Bonilla.

El defensor aseguró que la Empresa Acrópolis, que es la que representaba el abogado Mejía, era una empresa que realizaba algunas actividades propias de su creación.

A Rosa Elena Bonilla se le acusa por tres delitos de malversación de caudales públicos, tres de apropiación indebida y ocho de fraude. “Es insólito que esté acusada por los mismos hechos y ocho delitos de fraude. Metieron el delito de lavado de activos y malversación de caudales públicos pese a que hay una resolución con carácter de firme que los había descartado, pero así es en Honduras”, dijo Berganza.

El juicio terminó ayer a las 5:00 pm, donde se evacuaron las cinco pericias propuestas por el Ministerio Público y continuará hoy a partir de las 9:00 am. Se tiene previsto continuar con la evacuación de los medios de prueba que fueron propuestos para el desarrollo del juicio que cumple hoy 14 días de debate y donde falta aún evacuar los medios de prueba propuestos por las defensas técnicas.