Tijuanenses se roban alambre de púas que mandó a colocar Trump en la frontera

Tijuana, Estados Unidos.

Los filosos rollos de alambres de púas que fueron colocados en noviembre de 2018 por la Guardia Nacional en la frontera entre San Diego y Tijuana para evitar el avance de la caravana migrante, que salió de Honduras en octubre de ese año, han desaparecido.

La Policía de Tijuana informó que personas que viven en la zona se han robado el material para colocarlo en sus viviendas.

Ver además: Migrantes saltan muro en Tijuana y cruzan ilegalmente a EEUU

Al menos 15 personas han sido capturadas infraganti contó a la cadena de televisión Univision, Mario Martínez, director de la Policía de Tijuana.

En muchas casas en Tijuana se pueden observar los alambres que fueron colocados por autoridades de Estados Unidos para detener a los integrantes la caravana migrante.

Añadió que en total han recibido más de 200 reportes de robo de la policía estadounidense en días recientes.

Un anciana de la zona, Arcelia Tejada, quien tiene resguardada su vivienda con ese alambre, dijo a esa cadena que le pareció buena idea utilizarlo debido a la inseguridad que hay en la zona.

"Porque aquí ya se me han brincado mucho, ya me han robado, se me han metido a la casa", manifestó la mujer.