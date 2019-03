Las claves del caso "Patuca III Colusión y Corrupción"

Tegucigalpa, Honduras.



La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad (Ufeccic) del Ministerio Público presentó este lunes un nuevo requerimiento fiscal contra 10 personas.

Lea: Maccih presenta requerimiento fiscal contra 10 personas por caso "Patuca III"



Según la Maccih, los acusados defraudaron al Estado hondureño por más de 4 millones de lempiras en el proyecto de la represa hidroeléctrica Patuca III, proyecto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en el departamento de Olancho.

Estas son las claves del caso denominado "Patuca III Colusión y Corrupción"

3 Integrantes de la comisión de Análisis

Posteriormente, el mismo ingeniero Prieto Gutiérrez notificó la selección de los “integrantes de la Comisión de Análisis de ofertas”, siendo designados: Juan José Villeda Mejía, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Elia Virginia Medina y Luisa Sofía Figueroa, quienes en el desempeño de su cargo, no ejecutaron los actos propios de los deberes de su nombramiento y no ejercieron un control debido de las ofertas presentadas por las empresas invitadas. Asimismo, no exigieron una justificación de la determinación de compañías a invitar, ni llevaron a cabo una comparación de los bienes ofertados con las oportunidades y precios existentes en el mercado.