Sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Colón y Tegucigalpa estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programaron un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, El Progreso, Santa Cruz de Yojoa, Colón y Tegucigalpa, para mañana martes.



Zonas programadas por la EEH



San Pedro Sula.- 8:00 am a 4:00 pm

Col. Planeta

Col. Céleo González

Col. Palmeras

Col. Cerrito Lindo

Col. Independencia

Aeropuerto de San Pedro Sula

Base Aérea Armando Escalón

Col. Quintas El Dorado

Col. Rivera Hernández

Col. Central

Reparto Los Ángeles

Col. Reparto La Esperanza

Col. Sinaí

Col. Brisas del Sauce

Col. San Cristóbal

Col. Jerusalén

Col. Fernando I y II

Col. 22 de Mayo

Col. Paraíso

Zip Saint Andrews



El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa.- 8:00 am a 4:00 pm

Aldea El Llano

Suribana del Olivar

El Ocotillo

Hacienda Los Leones y sectores aledaños



Sonaguera y Trujillo (Colón).- 8:00 am a 5:00 pm

Guayabal

Cuyulapa

Sabanas de Lorelay

Churrusquera

La Cubana

Lorelay

Parmas Nueva Sinaí

Agua Caliente

Col. 3 de Mayo

Holanda Linda

Punta de Rieles

Masicales

Río Arriba

Monte de Abajo

Chacalapa

La Atascosa

Panamá

Remolino

Ilanga

Rigoles

El Chorro

Aldea de Faust

Irineo

La Hilaria

Las Pilas

La Danta

La Brea



Zonas programadas por la Enee



Tegucigalpa.- 8:00 am a 4:00 pm

Miraflores

Col. El Alamo

Residencial Atlantis

Instituto Central Vicente Cáceres

Col. Villa Española

Parte de barrio La Granja

Plaza La Granja

Centro Médico Hondureño

Parte de colonia Maradiaga

Cámara Junior del Prado

Valentín Flores y Cía.

Col. Marbella

Col. San Jorge

Tiloarque

Lomas de Tiloarque

Ihss

La Granja