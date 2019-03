Brad Pitt y Leonardo DiCaprio lucen irreconocibles en "once upon a time in Hollywood"

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt están causando furor en las redes sociales, la publicación del póster oficial su primera película completa juntos 'Once upon a time in Hollywood'.



La razón pues en el afiche parecen mucho más jóvenes, en especial el ex de Angelina Jolie.

18.03.2019

1/10

>