Consorcios enfrentados para operar el puerto de Henecán en San Lorenzo, Valle

San Lorenzo, Valle.

La concesión del puerto Henecán, de San Lorenzo, Valle, a un operador privado, que incrementaría exponencialmente las operaciones aduaneras en esa zona, es el blanco de una fuerte disputa entre dos consorcios que están midiendo sus fuerzas a fin de administrar la terminal portuaria por un período de 30 años.

De cuatro interesados, al final solo dos presentaron documentos de expresión de interés por la concesión ante la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza), la sociedad mercantil compuesta por Terminal Portuaria Multipropósitos, de San Lorenzo, y Reparaciones Industriales (Tpm- Estir) y el Grupo Ictsi.

Ante este escenario, Diario LA PRENSA investigó las causas que tienen trabado este proyecto que es bienvenido por unos que lo consideran la punta de lanza del desarrollo de la zona, y rechazado por otros que estiman que le haría daño al medioambiente, especialmente al cultivo de camarón y a la producción natural de otras especies.

23 buques de carga al mes llegan en promedio al puerto Henecán. Para llegar al muelle de descargue, los barcos tienen que recorrer 32 kilómetros de un canal de navegación que se construyó hace varias décadas, ya que la profundidad natural del agua no lo permitía.

En poder de Coalianza están las expresiones de interés presentadas por los consorcios señalados, ya que al final desistieron de participar en el proceso las empresas Uno Petróleo y Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. (Lufusa).

Se consolidaría un monopolio. Tpm-Estir sostiene que Ictsi es socio de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), que ya administra el puerto de Cortés, y eso le impide participar en el proceso, porque si gana se convertiría en un monopolio, lo cual es sancionado por la ley.

Tpm-Estir argumenta que en 2011 se emitió una resolución que prohíbe a OPC y sus socios participar en nuevos procesos de licitación de puertos.

El proceso para dar en concesión el puerto Henecán, Valle, nació de una oferta directa al Estado por parte del consorcio hondureño Tpm-Estir, la que fue aceptada por el Poder Ejecutivo, que ordenó a Coalianza a través de un decreto invitar a otras empresas a que presentaran sus expresiones de interés para participar en el proyecto. Al puerto llegan al menos 23 buques al mes.

Este consorcio también asegura que la documentación de Ictsi fue presentada incompleta, y sin llenar los requisitos mínimos, como la presentación de originales y copias en el idioma español.

El brazo legal de Tpm- Estir asegura que los documentos fueron entregados a Coalianza en los idiomas inglés y holandés, y sin apostillarlos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no hay evidencias concretas de ese extremo.

Igualmente señalan que la garantía bancaria de Ictsi presenta errores de forma que no garantizan al Estado una indemnización, en caso de que el operador incumpliera sus compromisos. LA PRENSA intentó conocer la posición del grupo Ictsi, para lo cual envió mensajes y correos electrónicos y no fue posible una declaración oficial.

No obstante, una fuente anónima ligada al consorció señaló que Ictsi no tiene vínculos mercantiles con OPC.

Otros protagonistas. Al escenario del conflicto se sumó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que pidió a la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) la revisión de las actuaciones de Coalianza, para garantizar el principio de la libre competencia.



En una reciente comparecencia pública, el representante legal del Cohep, Gustavo Solórzano, dijo que han enviado oficios a Coalianza y las respuestas de esa institución “no nos da certeza de lo que se ha venido haciendo”.



La Comisión de Competencia pidió un compás de espera para analizar el proceso y emitir una opinión con juicios de valor bien sustentados.





Carta al Cohep Ante la preocupación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) de que el proceso para el concurso o licitación del puerto Henecán no sea transparente, la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) informó que envió cartas a esta organización privada, pidiendo espacios a fin de explicarles cómo marcha el proceso. El secretario de Coalianza, Henry Acosta, dijo que aún están a la espera que el Cohep les dé un espacio en su agenda lo más pronto posible.

Hay mucha especulación. El secretario de Coalianza, Henry Acosta, dijo a este rotativo que hay mucha especulación sobre el tema relacionada con información que no ha sido constatada. Por ejemplo, citó que los sobres que contienen los documentos presentados por los dos consorcios no han sido abiertos y por lo tanto no han hecho los análisis respectivos.



“La etapa en que estamos en este momento es de consultas. De acuerdo con la ley, esta consiste en preguntarles sobre varios aspectos a instituciones, como la Secretaría de Finanzas que emite dictámenes de riesgo fiscal”, precisó Acosta.



Asimismo, añadió que están consultando a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre temas legales, y a otras instituciones se les está indagando sobre riesgos ambientales.



Sobre el posible argumento de Tpm-Estir de que OPC es parte de Ictsi, Acosta respondió que una vez evaluada la etapa de presentación de expresiones de interés se pasaría al proceso de licitación o concurso público para que las empresas interesadas respondan a un pliego de condiciones y determinar si los ofertantes cumplen con los requisitos exigidos por Coalianza.



Por último, señaló, se evaluarían las propuestas técnicas y económicas.