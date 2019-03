Sectores de Choloma y Tegucigalpa estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de Choloma y Tegucigalpa, para mañana lunes.



Choloma.- 8:00 am a 4:00 pm

Res. Europa

Col. Bellavista

Bo. El Prado

Aldea Monterrey y Bajos de Choloma

Adea Agua Prieta

Col. Ciudad Jardín

Col. San Carlos

Col. Brisas de La Candelaria

Col. Villa Valencia

Bo. Suyapa

Químicas Tempo

Industrias Tripe A

Fábrica Paraíso

Pacasa

Ethan Ellen

Bo. El Chaparro (norte y centro)

Centro de Choloma

Barrio Abajo

Posta policial

Municipalidad de Choloma

Col. Infop

Col. García

Bo. El Guayabal

Bo. Concepción

Col. La Primavera

Bo. La Curva

Col. Rubí

Col. Adeh

Bo. Suyapa

Col. Bosques de Choloma

Bo. San Antonio

Bo. Pueblo Nuevo

Col. Misisipi

Col. 19 de Septiembre

Col. 11 de Abril

Bo. San Francisco

Col. Pagán

Res. Los Prados

Col. Los Almendros

Col. El Kilómetro

Col. Cedén

Aldea Quebrada Seca

Ihss

Supermercados La Antorcha

Estadio Rubén Deras

Rinagro

Corrugados de Sula

Mall Las Américas



Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 8:30 am y 3:30 pm a 4:00 pm

Molsa

Unilever

Pepsi

DHL

Complejo Industrial Ofibodegas

Res. Palma Real

Col. Godoy

Fhis

Col. Lomas de Toncontín

Co Satélite

Loarque

Diario El Heraldo

Altos de Loarque

International School

Aldea Loarque

Río Grande

Mármoles de Honduras

Pollos El Cortijo

Germania

I.P.M

Parte de Altos de Toncontín y zonas aledañas





Distrito Central, F.M.- 8:00 am a 4:00 pm

Res. Palma Real

Col. Godoy

Fhis

Col. Lomas de Toncontín

Col. Satélite

Loarque

Diario El Heraldo

Altos de Loarque

Aldea Loarque

Río Grande

Mármoles de Honduras

Pollos El Cortijo

Germania

I.P.M

Col. Godoy

Fhis

Lomas de Toncontín

Parte de Altos de Toncontín y zonas aledañas