Fiscalía abre investigación en golpiza de policías a demente

San Pedro Sula.



Familiares de Glenn Gabriel Martínez (de 33 años), quien el jueves pasado fue víctima de una golpiza por parte de agentes de la Policía Municipal en un desalojo exigieron a las autoridades que castiguen severamente a los que le causaron el daño físico a su pariente.



El Ministerio Público realizará una investigación de oficio, informó Guadalupe Martínez, tía del afectado.

Video: Enorme indignación causan policías municipales al agredir a un ciudadano



Debido a esto, un fiscal del MP junto a elementos de la Dirección Policial Investigación (DPI) llegaron a la vivienda de Glenn Martínez, ubicada en la colonia Morales de Chamelecón, para trasladarlo a la Primera Estación en donde los médicos forenses le practicaron una evaluación física para determinar el daño y así levantar un informe como parte de la investigación y deducir responsabilidades a los responsables del hecho.

El joven, luego de sufrir la caída propiciada por los agentes municipales, fue llevado por una patrulla de la Policía al Mario Rivas.

Relato



La familiar del afectado manifestó que el joven padece de problemas mentales desde hace varios días, pero que a pesar de esto, trabajaba en un call center ubicado en un centro comercial del sector noroeste.



“La última vez que vimos a Glenn fue la semana pasada cuando salió rumbo a su trabajo, desde ese momento, no se volvió a comunicar con nosotros y fue hasta que el jueves que un familiar me avisó que estaba en el hospital Mario Rivas”, dijo la tía del agraviado.



Familiares indicaron que su pariente, luego de ser golpeado por los agentes municipales fue trasladado por una patrulla de la Policía Preventiva hacia el Mario Rivas en donde los médicos no pudieron enyesarlo ya que el joven se rehusaba, por lo que le dieron el alta y le comunicaron a la familia que podrían atenderlo hasta que el se recuperara del trastorno de ansiedad temporal que padece.

En el hospital Mario Rivas los médicos no pudieron asistirlo por el problema mental que padece.

El hombre presenta una fractura en su brazo izquierdo producto de una fuerte caída sufrida en el momento que era bajado por policías municipales de la segunda planta de una casa abandonada ubicada en el bulevar Roberto Micheletti.



La caída quedó plasmada en un video, el cual se hizo viral en la redes sociales. Por esa situación, miles de ciudadanos mostraron su indignación con los policías municipales por lo que le pidieron a las autoridades un castigo ejemplar para los siete agentes que lo golpearon.



A raíz del vergonzoso incidente, la alcaldía de San Pedro Sula emitió un comunicado en el que informó que los agentes fueron suspendidos de sus cargos mientras dure el procedimiento administrativo que en derecho corresponde.