Testigo contra Rosa Elena de Lobo vuelve a ausentarse en juicio

Tegucigalpa, Honduras.



El testigo protegido TP1 en el juicio contra la exprimera dama Rosa Elena de Lobo volvió a ausentarse al Tribunal, pese a que se le convocó por segunda vez, por lo que el juez ordenó contactarlo por tercera ocasión.



El togado pidió que el Ministerio Público se contactara con TP1 y darle plazo para el próximo 20 de marzo, de no llegar se tomará una decisión en cuanto a su declaratoria.

El MP propuso cuatro testigos protegidos para declarar contra "Mi Rosa", los identificados como TP4, TP2 y TP7 rindieron declaración ayer que fue el segundo día de evacuación de medios de prueba.



Para este jueves, el juicio continúa con otros testigos que van a avalar algunas de las acciones que establece el Ministerio Público como parte de la red criminal que se formó dentro del Despacho de la Primera Dama en el periodo 2010-2014, en el que Porfirio Lobo Sosa fue presidente. Estos declarantes ya no son protegidos.

El expresidente Lobo Sosa presente en el juicio oral y público que se le sigue a su esposa.

A Rosa Elena de Lobo se le sigue juicio por el caso Caja Chica de la Dama y está acusada de tres delitos de malversación, ocho por fraude y por lavado de activos.



Por el mismo caso son imputados Saúl Escoboar, exsecretario en el Despacho de la Primera Dama; y Mauricio Mora, cuñado de Bonilla de Lobo.

-Declaraciones-



Ayer, los testigos identificados como TP4, TP2 y TP7, rindieron su declaración y explicaron cómo ellos se involucraron en la red que cambió cheques por diferentes valores, los que eran sustentados en contratos para elaborar zapatos a través del programa Calzando a Honduras, pero ninguno, dijeron, era zapatero, ni comerciante. “En 2010 llegué a la Unidad de Desarrollo Comunitario, Udeco, porque me dijeron que había una especie de trabajo fácil y sencillo. Me recibió Julio Galdámez, Mauricio Mora y Saúl Escobar”, explicó el testigo protegido TP2.



Este testigo relató que cobró algunos de los cheques en Banadesa. “Fui a Banadesa, cobré el cheque, nos dieron el dinero en una bolsa, me fui al carro donde estaba Elvis Rodas y regresamos”, explicó. Por la tarde, el testigo TP7, aseguró que era empleado de Casa Presidencial, pero que no sabía leer ni escribir ni cuánto ganaba.