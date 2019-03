Laura Knight, condenada a 60 años de prisión por el crimen de su esposo y de su amigo

San Pedro Sula, Honduras



La Sala II de Tribunal de Setencia condenó a 60 años de prisión a Laura Knight por los delitos de parricidio en perjuicio de su esposo Said Alfredo Castrillo y de su amigo Fernando Sanabria Díaz, hecho ocurrido el 23 de marzo del año 2013.



Knight fue declarada culpable, luego de que la Fiscalía presentara en un juicio oral y público pruebas testificales y periciales que la incriminaron.



La Fiscalía solicitó 70 años de reclusión, pero los jueces le impusieron 35 años por parricidio y 25 por el asesinato.



Por el asesinato de Said Castrillo y Fernando Sanabria también fue condenado a 50 años de prisión Nadab Elí Mejía Coca, quien según las pruebas presentadas en otro juicio participó en las muertes ocurridas en la colonia Gracias a Dios de San Pedro Sula.



El crimen ocurrió la madrugada del 23 de marzo dentro de una casa donde convivía Knight con su esposo Said Castrillo, quien fue degollado mientras dormía, según el fallo de los jueces por Nadab Mejía Coca inducido por Laura Knight.



En otra habitación estaba acostado el consultor colombiano Fernando Sanabria, quien había sido hospedado por su amigo Said, él también fue acuchillado varias veces.



Los cuerpos fueron arrastrados por la casa, envueltos en sábanas y metidos al baúl de una camioneta que dejaron abandonada a unos 100 metros de la casa en la colonia Gracias a Dios.



Laura Knight llamó a la Policía diciendo que a su casa habían entrado hombres encapuchados y habían secuestrado a su esposo. El 29 de julio de 2013 Knight debía comparecer huyó a Argentina, pero fue captutada en ese país en 2014, luego fue extraditada y ahora condenada por los tribunales hondureños.

Laura Knight en una foto de su boda con Said Castrillo





Cómo lo planearon



La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida planteó que la noche del 22 de marzo de 2013 Said Castrillo estaba en su casa junto con su esposa Laura Knight y su hija menor en una habitación; y en otra, el colombiano Fernando Sanabria.



Luego de haberse acostado, cerca de las 11:30 pm, Laura Knight le dijo a su trabajadora Mayra Ramos que no le echara llave a un portón que daba al exterior de la casa, por cualquier emergencia.

La mujer desconectó el sistema de cámaras de seguridad. De acuerdo con la Fiscalía, a las 12:35 pm del 23 de marzo, la acusada salió de la casa en la colonia Gracias a Dios en la camioneta de su esposo y se dirigió a la colonia Zerón, adonde estaba Nadab Elí Mejía Coca, con quien mantenía una relación.



Mejía Coca abordó la camioneta y se dirigieron a la casa de la Gracias a Dios, adonde había quedado dormido Said Castrillo. Luego, detalla el argumento de la Fiscalía, tomaron un cuchillo grande de la cocina y llegaron al cuarto donde estaba Said y comenzaron a acuchillarlo en varias ocasiones hasta cortarle el cuello.