Investigan en México segundo secuestro masivo de migrantes

Ciudad de México.

El Gobierno de México reveló que investiga un segundo secuestro masivo de migrantes en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos, donde la semana pasada 22 centroamericanos fueron bajados de un autobús por un comando armado.



Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, dijo ayer que dos semanas antes del plagio del jueves pasado ya se había registrado un evento similar con el secuestro de 25 migrantes que también viajaban en un autobús por Tamaulipas.



"Fueron también retenidos por parte de la delincuencia organizada, interceptados en el camino", señaló Encinas al ser cuestionado en un evento en el Senado sobre los plagios masivos.





"Se está haciendo el seguimiento de esta investigación. Evidentemente esto está ligado al tráfico de personas, como hemos enfrentado otros sucesos similares en otros Estados de la República en estos momentos", agregó sin dar detalles sobre la nacionalidad de los plagiados.

Tras la revelación hecha el domingo por Grupo REFORMA del secuestro de 22 pasajeros el 7 de marzo que viajaban en un autobús en la región de San Fernando, en redes circuló la versión de que antes, el 19 de febrero, un grupo delincuencial en Mier, Nuevo León, interceptó a las 13:00 horas otro autobús de Transpaís y que se llevó a 15 migrantes y a 10 mexicanos.



Según esta versión, más tarde interceptaron a otros pasajeros en el mismo punto y se los llevaron, pero luego liberaron a varios mexicanos tras despojarlos de sus pertenencias y amenazarlos si denunciaban.



Uno de los liberados habría dicho que los delincuentes se quedaron con unos 25 migrantes.



Los hechos que confirmó Encinas ocurrieron el 21 de febrero y el 7 de marzo, y en ambos casos las víctimas presuntamente eran migrantes.





El funcionario planteó que esos eventos ocurren no sólo para un reclutamiento forzado por parte de bandas criminales, sino también para cruzarlos de manera ilegal a territorio estadounidense.



A su vez, Isabel Miranda de Wallace, que dirige la organización Alto al Secuestro, aseguró ayer que el plagio de personas en carreteras de Tamaulipas es frecuente.



"Esto ha venido siendo de manera sistemática", dijo. "Solamente sale a los medios cuando se llevan a muchos, pero sí hemos tenido conocimiento que se llevaban a dos, a tres. Subían y los bajaban, o a una persona.



"Y hasta donde nosotros tenemos conocimiento por las propias víctimas", agregó, "se llevan a jóvenes porque se los llevan probablemente a entrenar para el crimen organizado".

Miranda de Wallace calificó como absurdo que si las autoridades ya saben que este tipo de casos están sucediendo en la zona, no hayan tomado cartas en el asunto, por ejemplo, con mayor vigilancia o botones de pánico en los autobuses.



Sin embargo, y a pesar de existir un reporte policíaco reportando el plagio de personas el 7 de marzo en un autobús de Transpaís, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo ayer que no hay denuncias al respecto.



"No se reportan hasta el día de hoy (martes) ninguna persona que haya sido plagiada", indicó el Mandatario panista en entrevista.



"Lo que sucede es que los delincuentes los interceptan (a migrantes)", agregó, "y son los que los llevan para cruzar (a Estados Unidos)".