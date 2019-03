México investiga si los migrantes desaparecidos planearon su secuestro

Alden Rivera dice que no se sabe la nacionalidad de secuestrados El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, confirmó ayer que hasta el momento no se ha determinado la nacionalidad de los migrantes secuestrados la semana pasada en ese país. El grupo de 19 hombres viajaba en un autobús del puerto de Tampico hacia Ciudad Reynosa, Tamaulipas, fronteriza con Estados Unidos, cuando fueron raptados la tarde del jueves por un comando armado que los llevó con rumbo desconocido. El conductor del autobús decidió continuar su recorrido hasta su destino final en Reynosa, ciudad en la frontera de México con Estados Unidos, donde hizo la denuncia ante las autoridades.Rivera dijo que no se puede descartar que “esta también sea una actividad realizada por los coyotes (traficantes de personas) que evolucionan y cambian constantemente”, en referencia a que estos entreguen los migrantes a grupos de narcotráfico.El diplomático manifestó que hasta el momento se desconoce cuál es la nacionalidad de las personas secuestradas.