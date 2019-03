Cristiano Ronaldo elimina al Atlético y mete a la Juventus a cuartos de final

Turín, Italia.

El portugués Cristiano Ronaldo firmó un demoledor triplete este martes para darle a la Juventus un triunfo por 3-0 contra el Atlético Madrid y meterle en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras remontar el 2-0 adverso de la ida y sellar una hazaña histórica para el cuadro turinés.



Dos cabezazos y un penalti, transformado en el minuto 86, castigaron la pasividad de un Atlético que salió a defenderse y que terminó quemándose ante el hambre, el carácter y las insaciables ganas de gloria de Cristiano.



La ilusión de la ida se convirtió en pesadilla para el Atlético, que tuvo que despedirse en octavos de la Liga de Campeones y decir adiós a la posibilidad de jugar la final en su estadio, el Wanda Metropolitano.



En un ambiente eléctrico, con 40.000 aficionados, el conjunto de Allegri saltó al campo decidido a conseguir una hazaña.



No podía temblar el Atlético, que recuperó al uruguayo Diego Godín en la zaga, ante un Juventus que saltó al césped para presionar cada balón en el intento de marcar el territorio desde el comienzo.



El primer aviso tardó menos de 4 minutos en llegar, con un gol correctamente anulado a Giorgio Chiellini por una falta de Cristiano al meta esloveno Jan Oblak. El zaguero había aprovechado un rebote en el área en una acción parecida a la de la diana de José María Giménez en el Metropolitano.



Era el partido que el Atlético preveía, pero el ímpetu del cuadro turinés puso contra las cuerdas a los hombres de Diego Pablo Simeone, que intentaron mantener las líneas muy juntas, sin lograr contener el hambre "bianconero".



Hubo además un cambio táctico que mezcló las cartas y que aumentó el sufrimiento rojiblanco. El Juventus, saltado inicialmente al campo con un 4-3-3, pasó a un 3-5-2, con el alemán Emre Can que integró la defensa y Leonardo Spinazzola y el portugués Joao Cancelo, que se sumaron al centro del campo, dando más amplitud al juego.



Y, pese al esfuerzo del francés Tomas Lemar y de Koke Resurrección en las bandas, al Atlético le costó cerrar espacios y aún más acercarse al área rival. La presión del Juventus se hacía cada vez fuerte y la resistencia rojiblanca se acabó en el 27.



Bernardeschi centró desde su banda izquierda y Cristiano no dio opción a Juanfran, adaptado en el lateral izquierdo, cabeceó con contundencia y fulminó a Oblak. Era el gol que necesitaba el Juventus para coger confianza, la chispa que encendería aún más sus ganas de gloria.



Un ambicioso intento de chilena y otro testarazo de Cristiano, ambos fuera, avisaban al Atlético de que el pase de ronda todavía estaba lejos de estar adquirido. Así los dos conjuntos se fueron al descanso.



Y la reanudación empezó de la peor manera para los hombres de Simeone. En el 48, otro centro, esta vez de Cancelo, fue cabeceado sin piedad por Cristiano. Oblak paró el disparo, pero cuando el balón ya había superado la línea de meta. El reloj del colegiado indicó la diana y el Stadium estalló por segunda vez.



Simeone intentó cambiar la dinámica. Dio paso al argentino Ángel Correa por Lemar, mientras en el Juventus Allegri daba paso al también argentino Paulo Dybala por Spinazzola para tener más técnica y circulación de balón.



El equilibrio era total. El Juventus bajó ligeramente el ritmo y el Atlético trató de respirar, a la espera de los últimos minutos, con todo completamente abierto.



Y en el tramo final Allegri decidió atreverse, metió al joven delantero Moise Kean, nacido en 2000. El mensaje estaba claro: ir a por el tercero. Una apuesta ganada.



Tras un fallo del propio Kean en un mano a mano con Oblak, Bernardeschi hizo una demoledora progresión en la banda izquierda en el 85 hasta entrar en el área, donde Correa le derribó provocando una pena máxima.



Cristiano, el que el año pasado hundió al propio Juventus desde los once metros con la camiseta del Madrid, este año lleva la elástica "bianconera". Cruzó con la derecha, engañó a Oblak e hizo tocar el cielo al mundo juventino.



Era el minuto 86, demasiado tarde para la reacción del Atlético ante una defensa italiana que estuvo blindada todo el partido



Otra noche de gloria para Cristiano, que lleva 25 dianas contra el Atlético Madrid y que, tras ganar tres Copas de Europa consecutivas con el Real Madrid, quiere seguir agrandando una leyenda que durará eternamente.



Ficha del partido:



3. Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (Dybala, m.67); Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic (Kean, m.80) y Cristiano.



0. Atlético Madrid: Oblak; Arias (Vitolo, m.77), Giménez, Godín, Juanfran; Koke, Saúl, Rodrigo, Lemar (Correa, m.65); Griezmann y Morata.



Goles: 1-0, m.27: Cristiano. 2-0, m.48: Cristiano. 3-0, m.86: Cristiano, de penalti.

Minuto a minuto del partido

¡Finalizó! La Juventus con hat-trick de Cristiano Ronaldo golea 3-0 al Atlético de Madrid y avanza a cuartos de final de la Champions League.

Min 90 ¡Se añaden cinco minutos! El Juventus Stadium explota de alegría.

Cristiano Ronaldo se luce con hat-trick y la Juventus está goleando 3-0 al Atlético de Madrid. La Juve está avanzando a cuartos de final.

Min ¡Goooooooooooooooooool de la Juventus! Cristiano Ronaldo anota el 3-0 ante Atlético de Madrid.

Min 85 ¡Penal a favor de la Juventus!

Min 81 ¡Uffffff! Matuidi ingresa al área solo y saca zurdazo que se va a un costado.

Min 74 ¡UYYYY! Mandzukic solo en el área no logra conectar la pelota y deja escapar la oportunidad de anotar. Cerca el tercero de la Juve.

Tarjeta amarilla para Juanfran por una falta clarísima sobre Cristiano Ronaldo.

Min 67 Ingresa el argentino Paulo Dybala en la Juventus en lugar de Spinazzola.

Min 60 Juventus está derrotando 2-0 al Atlético de Madrid con doblete de Cristiano Ronaldo.

Min 50 Juventus está venciendo 2-0 al Atlético de Madrid y con esto el global es de 2-2. De persistir este marcador, jugaremos prórroga.

Cabezazo de Cristiano Ronaldo, en el fondo Oblak atrapa pero el balón ya había pasado la línea. Es el 2-0 de la Juventus.

Min 49 ¡Goooooooooooooooool de la Juventus! Cristiano Ronaldo anota el 2-0 ante Atlético de Madrid. Doblete de CR7.

Vamos al segundo tiempo. La Juventus vence 1-0 al Atlético de Madrid.

¡Final del primer tiempo! La Juventus está venciendo 1-0 al Atlético de Madrid con gol de Cristiano Ronaldo (Global de 1-2)

Min 46 ¡Ufff! Cabezazo de Morata que se va arriba de la portería. Clara oportunidad del Atlético de Madrid.

Min 44 ¡Uyyyy! Chiellini conecta de cabeza y en el fondo el portero Oblak manda la pelota al tiro de esquina.

Min 40 La Juventus está venciendo 1-0 al Atlético de Madrid, global de 1-2 a favor de los españoles.

Min 34 ¡Uffffffffff! Chilena de Bernardeschi y la pelota pasa arriba del arco de Oblak. Otro aviso de la Juve.

Min 32 ¡Uyyyy! Bernardeschi cobra tiro libre y el balón se va arriba del arco. Cerca el segundo gol de la Juventus.

Min 30 Juventus vence 1-0 al Atlético, global de 1-2 a favor de los colchoneros.

Cabezazo de Cristiano Ronaldo, le gana el salto a Godín y manda la pelota al fondo de las redes. Es el 1-0 de la Juventus.

Min 26 ¡Goooooooool de la Juventus! Cristiano Ronaldo anota el 1-0 ante Atlético de Madrid.

Min 24 ¡Ufffff! Zurdazo de Griezmann y el balón se va arriba del arco. Otro aviso del Atlético de Madrid.

Min 21 ¡UYYY! Disparo de Koke y la pelota se va arriba del arco de la portería de la Juventus.

Min 10 Juventus y Atlético de Madrid están igualando 0-0.

El central revisa la jugada en el VAR y no cuenta el gol de la Juventus. Polémica en el inicio del partido.

Min 4 ¡Gooool invalidado a la Juventus!Chiellini anota, pero no cuenta por falta de Cristiano Ronaldo previo a la anotación .

¡Comenzó! La Juventus recibe al Atlético de Madrid por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Saltan al césped ambos clubes.

Griezmann, Ángel Correa y José María Giménez, jugadores del Atlético de Madrid que de ser amonestados y si avanza el club se perderán la ida de cuartos de final.

Cristiano Ronaldo hará dupla con Mandzukic en el ataque de la Juventus. No va Dybala de entrada.

Y este es el 11 titular de la Juventus frente al Atlético de Madrid: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo y Mandzukic.

Y este es el 11 titular del Atlético de Madrid ante la Juventus: Oblak, Arias, Giménez, Godín, Juanfran, Rodrigo, Saúl, Koke, Lemar, Griezmann y Morata.

Cabe señalar que el gol de visita vale doble en la Champions League. Por lo que un gol del Atlético, obliga a la Juventus a meter cuatro anotaciones.

La Juventus y Cristiano Ronaldo necesitan ganar con un marcador de 3-0 para clasificar a cuartos de final. De ganar 2-0, tendremos prórroga.

Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será el duelo entre la Juventus y Atlético de Madrid por la vuelta de octavos de final de la Champions League. En la ida ganaron 2-0 los colchoneros.

CR7, máximo goleador en la historia de la competición de la que es cinco veces campeón -una con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid, deberá demostrar lo bien que se le ha dado históricamente el Atlético, al que le ha marcado 22 goles en 31 partidos en sus tiempos como estrella blanca, para llevar a su equipo a cuartos.

El partido entre la Juve y el Atlético dará inicio a partir de las 2:00pm, hora de Honduras. Lo podrás ver por el canal Fox Sports o seguir vía online por la web de Diario LA PRENSA.

Los colchoneros lograron un gran resultado en la ida, un 2-0 en el que marcaron sus dos centrales uruguayos, Diego Godín y José María Jiménez.

Los rojiblancos, dos veces finalistas de la Champions en 2014 y 2016 y semifinalistas en 2017, quieren llegar a una final que este año se jugará en su estadio el 1 de junio.

El Atlético no podrá contar para este encuentro con los sancionados Diego Costa ni Thomas Partey, quien no está al 100%.

Alineaciones probables:



Juventus:Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Cristiano y Mandzukic.



Atlético de Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín o Savic, Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.



Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).



Estadio: Juventus Stadium.



Hora: 2:00pm, hora de Honduras